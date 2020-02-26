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26.02.2020 15:28
Рубрика: Происшествия

Колокольцев назвал число выявленных экстремистских материалов в интернете

Текст: Кира Латухина
Более половины экстремистских преступлений в стране в прошлом году были совершены с использованием интернета, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Свыше пяти тысяч материалов в Сети были признаны экстремистскими, из них 193 включены в федеральный список. На контроль поставлено свыше двух тысяч ресурсов, в том числе групп в соцсетях, распространявших деструктивные материалы.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Сохранилась тенденция снижения общего количества преступлений экстремистской направленности. С учетом частичной либерализации законодательства их число стало меньше в два раза, заявил глава МВД.

"Почти каждое второе такое деяние выявлено сотрудниками органов внутренних дел", - сообщил Колокольцев.

При этом более чем на 80 процентов увеличилось количество установленных фактов организации экстремистских структур.

Говоря про борьбу с киберпреступностью, министр заметил, что число таких деяний растет, но пока добиться кардинального улучшения в противодействии им невозможно - нужны значительные бюджетные средства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

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