Колокольцев назвал число выявленных экстремистских материалов в интернете

Более половины экстремистских преступлений в стране в прошлом году были совершены с использованием интернета, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.

Свыше пяти тысяч материалов в Сети были признаны экстремистскими, из них 193 включены в федеральный список. На контроль поставлено свыше двух тысяч ресурсов, в том числе групп в соцсетях, распространявших деструктивные материалы.

Сохранилась тенденция снижения общего количества преступлений экстремистской направленности. С учетом частичной либерализации законодательства их число стало меньше в два раза, заявил глава МВД.

"Почти каждое второе такое деяние выявлено сотрудниками органов внутренних дел", - сообщил Колокольцев.

При этом более чем на 80 процентов увеличилось количество установленных фактов организации экстремистских структур.

Говоря про борьбу с киберпреступностью, министр заметил, что число таких деяний растет, но пока добиться кардинального улучшения в противодействии им невозможно - нужны значительные бюджетные средства.