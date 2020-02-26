Колокольцев назвал приоритетом борьбу за чистоту рядов

Укрепление кадрового потенциала и борьба за чистоту рядов в МВД - один из приоритетов ведомства. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии с участием президента.

"В числе приоритетов остается укрепление кадрового потенциала. Вместе с тем в кадровом обеспечении сохраняется ряд проблемных вопросов. Среди самых острых - некомплект аттестованного состава", - сказал Колокольцев. За последние пять лет он почти удвоился.

"Также на первом плане стоит задача укрепления дисциплины и законности среди личного состава. Борьба за частоту рядов имеет для нас принципиальное значение", - заверил министр. Эта работа будет продолжена - невзирая ни на какие имиджевые потери.