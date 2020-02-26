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26.02.2020 18:11
Рубрика: В мире

Коронавирус добрался до Бразилии

Текст: Юрий Когалов

Первый случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Бразилии. Как передает Reuters, администрация больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу сообщила о заражении COVID-19 61-летнего мужчины, его тест на коронавирус оказался положительным. Мужчина помещен в карантин на 14 дней. Министерство здравоохранения пока официально не подтвердило эту информацию.

Фото: REUTERS
Что на сегодняшний день известно о коронавирусе

Отмечается, что диагноз был поставлен в разгар карнавального праздника в Бразилии, когда на улицах городов страны в шествиях принимают участие миллионы человек.

Мужчина, у которого был обнаружен коронавирус нового типа, несколько дней назад вернулся из Италии, где находится больше всего заболевших за пределами Китая. Бразильское санитарное агентство Anvisa уже запросило список пассажиров, летевших тем же рейсом.

Ранее первый случай коронавируса был зафиксирован в Греции, и тоже у человека, побывавшего в Италии.

Согласно последним данным, общее число заболевших в мире превысило 80 тысяч человек, свыше 96 процентов из них находятся в Китае. В ВОЗ заверили, что хотя эффективных способов лечения пока не разработано, причин для паники нет.

В мире Южная Америка Бразилия Распространение коронавируса COVID-19

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