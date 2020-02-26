Красочным шоу стартовал XXII фестиваль сигар в Гаване

Красочным шоу, посвященным знаменитой марке Bolívar, в клубе Гавана стартовал XXII фестиваль сигар, который продлится до 28 февраля. Торжественное мероприятие собрало любителей и производителей знаменитых кубинских сигар, которые по сей день являются мировым лидером на рынке элитного табака.

В программу фестиваля, организованного компанией Habanos - монополиста рынка кубинских сигар, входит посещение плантаций табака в кубинской провинции Артемиса, а также получивших мировую известность сигарных фабрик La Corona и Partagás. Эксперты проведут семинары для участников форума.

Также запланированы аукционы по продаже хьюмидоров (специальных шкатулок для хранения сигар, поддерживающих необходимую влажность - прим. "РГ") ручной работы, а также предметов искусства. Вырученные от продажи средства пойдут на благотворительные цели. Всего же на мероприятия съехались 2200 гостей из 70 стран мира.

На предшествующей церемонии открытия пресс-конференции вице-президент Habanos S.A. Леопольдо Синтра Гонсалес подвел итоги минувшего года. По словам топ-менджера, компания показала рост в 2 процента, а также расширила дилерскую сеть. Теперь эксклюзивные фирменные магазины кубинского табака - Casa del Habano - можно встретить в 118 городах мира. И это при том, что на рынке США сигары с Острова Свободы официально не представлены. Главным рынком для Habanos стала Испания, за которой следует демонстрирующий последовательный рост Китай.