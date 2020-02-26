КС РФ разъяснил нормы закона о пересмотре судебного решения

КС РФ признал отмену законодательного акта основанием для пересмотра судебного решения, даже если на момент вынесения этого решения документ оставался действующим. Ранее аналогичное решение было принято в отношении норм Арбитражного и Гражданского процессуальных кодексов, теперь оно распространяется и на Кодекс административного судопроизводства РФ. А поскольку аналогичные вопросы судьям уже приходилось рассматривать, решение вынесено без проведения публичных слушаний.

На этот раз с жалобой на правоприменительные решения, вынесенные в отношении него, обратился бывший служащий ФСО Александр Таратухин. В 2015 году он был уволен с должности на основании выводов комиссии о несоответствии и невыполнении условий контракта, и оспорить это решение не смог. В основу судебного решения лег Порядок организации и проведения аттестации военнослужащих федеральных органов государственной охраны, утвержденный приказом ФСО России, который позднее по иску самого Таратухина был признан не действующим с момента вынесения судебного решения на основании формальных нарушений.

Правосудие в главных своих началах и чертах должно быть единообразным

Однако в пересмотре решения уволенному отказали на том основании, что на момент его вынесения документ был действующим.

- Для заявителя нарушение его прав применением незаконного приказа уже имело место, ему невозможно извлечь благоприятные правовые последствия из судебного решения по его оспариванию, - отмечает Александр Таратухин. - Приказ ФСО признан недействующим на будущее время, что обесценило само его право на обращение в суд, а также поставило заявителя в неравное положение по сравнению с теми, кто испытывает положительное воздействие указанного решения, не приложив собственных усилия к исключению из правового поля незаконного акта.

При вынесении решения КС опирался на собственные выводы, сделанные в 2018 году по делу ООО "Альбатрос" из Санкт-Петербурга. Тогда речь шла о том, что компания, оспорившая постановление городского правительства, не смогла воспользоваться решением Верховного суда в свою пользу, поскольку постановление было признано не действующим с момента вынесения решения. КС указал, что положения АПК не противоречат Конституции, поскольку не препятствуют пересмотру дела по новым обстоятельствам, если положенный в основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан недействующим - вне зависимости от того, с какого момента это решение вступает в силу. В начале прошлого года в постановлении по делу Андрея Андреева из Курганской области данное решение было распространено на гражданское производство - на том основании, что правосудие "в главных своих началах и чертах должно быть единообразным". Теперь аналогичное решение вынесено в отношении КАС РФ.

При этом судьи особо отметили, что само по себе оно "не предопределяет удовлетворения правовых притязаний заявителя". Дело Таратухина подлежит пересмотру. Но суд при этом не лишен возможности учесть все значимые обстоятельства: "В том числе и то, повлияло ли признание недействующим нормативного правового акта в связи с нарушением требований о его госрегистрации и официальном опубликовании на результат рассмотрения спора по существу".