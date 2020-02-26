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26.02.2020 17:47
Рубрика: Власть

КС сможет определять, исполнять ли решения иностранных судов

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение наделить Конституционный суд (КС) РФ правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Напомним, что в базовой версии проекта об изменениях в Основном законе уже есть норма о приоритете российского права над международным. Речь о компетенции КС устанавливать возможность исполнения решений межгосударственных органов. Рабочая группа предлагает добавить к этому еще и решения иностранных судов и арбитражей в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ. Предложение озвучил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По его словам, в последнее время было достаточно много случаев принятия неправовых решений зарубежными судами. Он привел в пример недавнее решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа.

Сам спор вообще не подпадает под юрисдикцию этого арбитража, а решение "очевидно политизированное", сказал Косачев.

- Такого рода деструктивные решения очевидно будут тиражироваться и впредь, - предупредил сенатор. - И, с нашей точки зрения, необходимы исчерпывающие конституционные инструменты защиты российских национальных интересов от такого рода беззастенчивых политических посягательств.

- Полностью согласен, - отреагировал президент. - Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Изменения в Конституцию РФ

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