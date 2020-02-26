Куда поедут летом белорусы и россияне?

Хотя на календаре еще февраль, белорусы и россияне уже активно строят планы на лето. Наши корреспонденты изучили основные тенденции туристического рынка.

В России уже начались акции раннего бронирования на лето - это дает возможность сэкономить на покупке тура до 40%. Об этом на брифинге в пресс-центре ТАСС рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. По наблюдениям аналитиков АТОР, уровень заболеваемости коронавирусом в той или иной стране пока практически не влияет на выбор российских туристов. А Юго-Восточная Азия по-прежнему остается популярным направлением.

"Тем не менее мы видим, что туристы тщательно мониторят ситуацию, делая сейчас выбор преимущественно в пользу направлений, где шансов столкнуться с гостями из Китая минимален", - пояснила Майя Ломидзе.

Страхи, связанные с коронавирусом, по данным туроператоров, несколько притормозили темпы раннего бронирования летних направлений.

Если в середине января объемы приобретаемых по акции раннего бронирования туров у ведущих туроператоров на 20-30%, а то и на 50% превышали прошлогодние значения, то уже к концу февраля столь динамичного взлета продаж участники рынка не видят, хотя объемы ранних продаж по-прежнему больше, чем в начале 2019 года.

В целом прогноз на будущее сдержанно-оптимистичный. Куда же едут отдыхать россияне? В прошлом году, по данным АТОР, больше 80% российских туристов для отдыха выбирали пляжные направления, поэтому неожиданностей в вопросе лидерства не было: направлением номер один в российском выездном туризме оставалась Турция. За ней с большим отрывом шли Таиланд, Италия, Испания, Греция, Кипр, Тунис. Среди стран СНГ лидировала Беларусь, и это при том, что моря в республике нет.

С большой охотой в 2019 году россияне отдыхали и дома. Лидерами среди массовых пляжных направлений внутреннего туризма оставались Краснодарский край (особенно Сочи) и Южный берег Крыма. Средняя стоимость недельного тура на двоих в трехзвездочный отель с завтраками в высокий сезон на юг России составила 70-75 тысяч рублей. В топ экскурсионных направлений в целом по году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое кольцо и Калининград.

В Беларуси тоже растет число путешествующих. Рейтинги и тенденции в этой сфере прокомментировал замдиректора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич:

- Лидером топ-5 является Египет. Это направление показывает стремительный рост с 2017 года. Популярность египетских курортов обусловлена возможностью по сути круглогодичного отдыха на морских курортах и невысокой ценой. Второе место занимает Турция, чей берег привлекателен для 150 тысяч белорусов.

Развивается и украинское направление. Ближайшее расстояние до теплого моря - пляжи Одесской области, где белорусы проводят летом выходные. Близко, недорого, не требуется оформление визы. Даже без учета потока самостоятельных туристов, которые ездят в соседнюю страну на собственных авто, украинское направление занимает стабильное третье место. Если в 2017 году в Украине побывала 91 тысяча организованных туристов, то в последние два года - более сотни тысяч. Одесские курорты стали выбирать многие туристы, прежде предпочитавшие отдыхать в Болгарии. Отчасти поэтому прежде очень популярная у белорусов Болгария начала сдавать позиции. Если в 2017 году из Беларуси туда выехали 62 тысячи туристов, то в 2018-м - уже 50 тысяч. И такая тенденция сохраняется.

Пятерку лидеров в предпочтениях белорусов замыкает Россия. Опять же - по организованным турам. В последние два года количество организованных туристов, выехавших в РФ, составляет около 47-48 тысяч. Хотя еще в 2015-м их было 130 тысяч. Эксперты подчеркивают: потребность в организованных турах в Россию с развитием технологий, повышения грамотности туристов снижается. Тому способствуют отсутствие языкового барьера, возможность недорогих перелетов. И если отправиться, к примеру, на осмотр природных красот Карелии большинство путешественников все же предпочитают с сопровождающим, то посмотреть Москву или Питер, а также отдохнуть на курортах Краснодарского края туристы хотят самостоятельно, забронировав через интернет гостиницы, оплатив услуги экскурсовода, строя программу поездки исходя из собственных желаний. Точно такие же самостоятельные путешествия белорусы в последние годы выбирают по другим соседним странам - Польше и Литве.

Из новых тенденций, характерных для туристических предпочтений жителей Беларуси, эксперты называют интерес к Албании, пляжи которой не уступают популярным пляжам Черногории и заметно поднявшей качество услуг за счет вложений в инфраструктуру, а также открытие курортов Юго-Восточной Азии. Последние пока нельзя назвать массовым направлением - Таиланд, как и Вьетнам, ежегодно посещают не более 5-6 тысяч туристов из Беларуси. К тому же нынешняя ситуация с коронавирусом отобьет охоту у многих желающих отправиться по этому направлению. С другой стороны, похоже, стоит ожидать роста внутреннего туризма.