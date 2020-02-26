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26.02.2020 16:33
Рубрика: Власть

Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны

Текст: Юрий Когалов
Попытки сделать СССР одним из виновников начала Второй мировой войны бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Сегодня мы наблюдаем огромное количество попыток подвергать сомнению итоги Второй мировой войны, переписывать историю, переписывать решения Нюрнбергского трибунала. Попытки сделать из нашей страны, из народов Советского Союза виноватых в развязывании Второй мировой войны, конечно же, бесперспективны и не могут быть приемлемыми всем тем, кто честно относится к своему прошлому", - цитирует главу МИД РИА Новости.

Фото: Фотохроника ТАСС
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Ранее на Мюнхенской конференции по разоружению Лавров уже отмечал, что "никто и ничто не может умалить решающей роли Красной армии, всех народов Советского Союза в разгроме фашизма". Министр подчеркнул важность "противодействовать попыткам фальсификации истории, героизации нацистов и их приспешников и, разумеется, нейтрализовать поползновения на пересмотр общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны".

По его словам, прискорбно, что в год 75-летия Победы предпринимаются грубые попытки исказить историю, поставить на одну доску нацистских палачей и освободителей Европы. "Оставим эти попытки на совести их авторов", - заявил Лавров.

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