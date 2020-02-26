Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны

"Сегодня мы наблюдаем огромное количество попыток подвергать сомнению итоги Второй мировой войны, переписывать историю, переписывать решения Нюрнбергского трибунала. Попытки сделать из нашей страны, из народов Советского Союза виноватых в развязывании Второй мировой войны, конечно же, бесперспективны и не могут быть приемлемыми всем тем, кто честно относится к своему прошлому", - цитирует главу МИД РИА Новости.
Ранее на Мюнхенской конференции по разоружению Лавров уже отмечал, что "никто и ничто не может умалить решающей роли Красной армии, всех народов Советского Союза в разгроме фашизма". Министр подчеркнул важность "противодействовать попыткам фальсификации истории, героизации нацистов и их приспешников и, разумеется, нейтрализовать поползновения на пересмотр общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны".
По его словам, прискорбно, что в год 75-летия Победы предпринимаются грубые попытки исказить историю, поставить на одну доску нацистских палачей и освободителей Европы. "Оставим эти попытки на совести их авторов", - заявил Лавров.