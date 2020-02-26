Люди творческих профессий и военные льготники, пользующиеся правом на вычет по налогу на имущество, могут получить право и на налоговый вычет по земельному налогу на участок площадью шесть соток. Законопроект об этом внесен в Госдуму группой депутатов из фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Если инициатива будет принята, она обойдется бюджету в 550,7 миллиона рублей ежегодно, подсчитали разработчики законопроекта. Такую перспективу не одобряют в министерстве финансов.

Авторы законопроекта подсчитали, что новая льгота обойдется бюджету в 550,7 миллиона рублей

"Как указано в официальном отзыве правительства России на законопроект, которым он не поддерживается, принятие законопроекта приведет к выпадению доходов регионов, за счет которых финансируются социально значимые мероприятия, - пояснили в пресс-службе Минфина. - Более того, у органов муниципальных образований сейчас уже есть полномочия устанавливать такие льготы на местном уровне, поэтому нет необходимости вносить соответствующие изменения в Налоговый кодекс".

Речь в первую очередь идет об участках, принадлежащих военнослужащим, отслужившим не менее 20 лет или участвовавшим в локальных конфликтах, членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, родителям и супругам военнослужащих и госслужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Во-вторых, законопроект предлагает распространить льготу по шести соткам на участки, занятые творческими мастерскими, ателье, студиями, а также жилыми помещениями, используемыми для открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек.

"Имущественные и земельные налоги - это доходы местных бюджетов, в которых не так много денег, поэтому если оттуда выпадут эти полмиллиарда рублей, их надо будет откуда-то компенсировать, - обращает внимание директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов. - Для каждого льготника масштаб выгоды будет небольшой - 1,5-2 тысячи рублей в год. А проблем будет очень много".