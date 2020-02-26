Мария Шарапова ушла из спорта из-за хронической травмы плеча

Одна из самых известных спортсменок мира Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Событие сколь грустное, столь и ожидаемое.

- Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства? С любимой игры, принесшей тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, болевших за тебя 28 лет? Для меня это все в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай, - такими словами начала Мария Шарапова интервью изданию Vanity Fair, в котором она официально сообщила об уходе из спорта.

325 миллионов долларов заработала за карьеру Мария Шарапова

Победы на всех четырех турнирах серии "Большого шлема" по теннису, звание первой ракетки мира, триумф в 17-летнем возрасте на Уимблдоне - в карьере Шараповой было много знаковых моментов. Она была не только успешной спортсменкой, но и настоящей, как принято говорить, иконой стиля. Ей подражали, к ней прислушивались, сопереживали, критиковали. Она никого не оставляла равнодушным.

И все же в последнее время Мария выпала из обоймы ведущих теннисисток мира. Причина - нескончаемая череда травм. Не секрет, что Шарапову уже давно мучают боли в плече. Из-за них в предыдущие три-четыре года россиянка пропустила кучу турниров. Едва восстановившись, Мария снова чувствовала дискомфорт. И так по кругу, пока она не пришла к выводу, что не может дальше выходить на корт.

- В прошлом году на Открытом чемпионате США (US Open), за полчаса до первого матча, мне сделали процедуру, чтобы обезболить плечо. В этих травмах для меня нет ничего нового - со временем связки протерлись, как струны. Само по себе участие в той игре было для меня большой победой. Я рассказываю об этом не для того, чтобы меня жалели, а чтобы обрисовать реальность: организм стал проблемой, - призналась Шарапова.

Плечо стало беспокоить Марию еще в 2007 году, когда она была на пике своей карьеры. Из-за этого она пропустила весь грунтовый сезон, но после победы в январе на Открытом чемпионате Австралии ситуация вышла из-под контроля. Как затем признавалась россиянка в своей автобиографии, "боль становилась все сильнее и сильнее".

- Дошло до того, что я не хотела играть. Больно было подавать, бить по мячу. Я теряла ритм, чувство мяча, уверенность в себе. А после матчей плакала, - откровенничала Шарапова.

Последнее достижение Шараповой - выход в 1/8 финала US Open-2018. В нем она проиграла в двух сетах испанке Карле Суарес-Наварро, после чего за 2,5 года провела лишь 20 встреч. Последняя из них состоялась в январе на Открытом чемпионате Австралии: в матче первого круга Мария уступила в двух партиях хорватке Донне Векич.

Уже тогда, после матча с Векич, отвечая на вопросы журналистов, Шарапова допустила возможность ухода из спорта. "Не уверена, что в следующем году приеду в Австралию. Впереди 12 месяцев, и я не могу предсказать, как они пройдут", - сказала россиянка.

Рассуждая о будущем после тенниса, Шарапова призналась, что пока не решила, чем будет заниматься. Но одно она знает точно: ей будет не хватать ежедневной спортивной рутины, участия в бесконечных турнирах и побед.

- Я отдала жизнь теннису, но он дал жизнь мне. Буду скучать каждый день по тренировкам, неизменным ритуалам: проснуться на восходе, завязать левую кроссовку перед правой, закрыть ворота корта перед первым ударом. Мне будет не хватать рукопожатий после побед и поражений, спортсменов, которые выводили меня на пик, знают они об этом или нет. Теннис показал мне мир, из чего я сделана. Я проверяла себя и измеряла свой рост. Чем бы мне ни пришлось заниматься дальше, все равно буду давить, карабкаться, расти.

Решение об уходе Шараповой прокомментировали не только бывшие, но и действующие спортсмены. К примеру, третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова выразила свое восхищение россиянкой.

- Мария настоящая чемпионка, а за пределами корта - бизнес-леди. Она много достигла в жизни. Уверена, по завершении карьеры у нее все будет замечательно. Было приятно играть против нее. Я всегда ее уважала. Шарапова - невероятный боец, она никогда не сдавалась. Даже выступая не слишком хорошо, она все равно верила в себя. Меня это восхищало, - сказала Плишкова.