Мария Шарапова ушла из спорта из-за хронической травмы плеча

- Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства? С любимой игры, принесшей тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью и поклонников, болевших за тебя 28 лет? Для меня это все в новинку, так что простите меня. Теннис, прощай, - такими словами начала Мария Шарапова интервью изданию Vanity Fair, в котором она официально сообщила об уходе из спорта.
Победы на всех четырех турнирах серии "Большого шлема" по теннису, звание первой ракетки мира, триумф в 17-летнем возрасте на Уимблдоне - в карьере Шараповой было много знаковых моментов. Она была не только успешной спортсменкой, но и настоящей, как принято говорить, иконой стиля. Ей подражали, к ней прислушивались, сопереживали, критиковали. Она никого не оставляла равнодушным.
И все же в последнее время Мария выпала из обоймы ведущих теннисисток мира. Причина - нескончаемая череда травм. Не секрет, что Шарапову уже давно мучают боли в плече. Из-за них в предыдущие три-четыре года россиянка пропустила кучу турниров. Едва восстановившись, Мария снова чувствовала дискомфорт. И так по кругу, пока она не пришла к выводу, что не может дальше выходить на корт.
- В прошлом году на Открытом чемпионате США (US Open), за полчаса до первого матча, мне сделали процедуру, чтобы обезболить плечо. В этих травмах для меня нет ничего нового - со временем связки протерлись, как струны. Само по себе участие в той игре было для меня большой победой. Я рассказываю об этом не для того, чтобы меня жалели, а чтобы обрисовать реальность: организм стал проблемой, - призналась Шарапова.
Плечо стало беспокоить Марию еще в 2007 году, когда она была на пике своей карьеры. Из-за этого она пропустила весь грунтовый сезон, но после победы в январе на Открытом чемпионате Австралии ситуация вышла из-под контроля. Как затем признавалась россиянка в своей автобиографии, "боль становилась все сильнее и сильнее".
- Дошло до того, что я не хотела играть. Больно было подавать, бить по мячу. Я теряла ритм, чувство мяча, уверенность в себе. А после матчей плакала, - откровенничала Шарапова.
Последнее достижение Шараповой - выход в 1/8 финала US Open-2018. В нем она проиграла в двух сетах испанке Карле Суарес-Наварро, после чего за 2,5 года провела лишь 20 встреч. Последняя из них состоялась в январе на Открытом чемпионате Австралии: в матче первого круга Мария уступила в двух партиях хорватке Донне Векич.
Уже тогда, после матча с Векич, отвечая на вопросы журналистов, Шарапова допустила возможность ухода из спорта. "Не уверена, что в следующем году приеду в Австралию. Впереди 12 месяцев, и я не могу предсказать, как они пройдут", - сказала россиянка.
Рассуждая о будущем после тенниса, Шарапова призналась, что пока не решила, чем будет заниматься. Но одно она знает точно: ей будет не хватать ежедневной спортивной рутины, участия в бесконечных турнирах и побед.
- Я отдала жизнь теннису, но он дал жизнь мне. Буду скучать каждый день по тренировкам, неизменным ритуалам: проснуться на восходе, завязать левую кроссовку перед правой, закрыть ворота корта перед первым ударом. Мне будет не хватать рукопожатий после побед и поражений, спортсменов, которые выводили меня на пик, знают они об этом или нет. Теннис показал мне мир, из чего я сделана. Я проверяла себя и измеряла свой рост. Чем бы мне ни пришлось заниматься дальше, все равно буду давить, карабкаться, расти.
Решение об уходе Шараповой прокомментировали не только бывшие, но и действующие спортсмены. К примеру, третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова выразила свое восхищение россиянкой.
- Мария настоящая чемпионка, а за пределами корта - бизнес-леди. Она много достигла в жизни. Уверена, по завершении карьеры у нее все будет замечательно. Было приятно играть против нее. Я всегда ее уважала. Шарапова - невероятный боец, она никогда не сдавалась. Даже выступая не слишком хорошо, она все равно верила в себя. Меня это восхищало, - сказала Плишкова.