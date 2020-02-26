МИД не верит в американскую "сделку века" по Палестине

Предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" в нынешнем виде вряд ли сможет приблизить перспективу достижения прочного ближневосточного урегулирования, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в ходе слушаний в общественной палате. По словам высокопоставленного дипломата, противоречия между Израилем и Палестиной является одним из ключевых факторов нестабильности в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, который назвал "сделкой века". Документ под названием "Мир во имя процветания" признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В случае реализации плана администрация США обещала инвестировать в регион 50 миллиардов долларов. Со своей стороны, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг предложения Вашингтона, отметив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.