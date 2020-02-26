Новости

В Тюмени назовут лучшие проекты благоустройства малых городов 21:34
МИД РФ призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран 21:33
В посольстве РФ напомнили о правилах въезда в центр Лондона для дипломатов 21:12
Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте на ЧЕ в "Раубичах" 20:57
"Роскино" создаст Индустриальный совет для развития отрасли за рубежом 20:37
Кроссоверы Subaru отзывают в России из-за проблем с ремнями безопасности 20:31
В Новгородской области бывшей узнице концлагеря отказали в жилье 20:27
Названы темы VI Ялтинского международного экономического форума 20:19
В Шереметьево экстренно сел самолет Москва - Пермь 20:05
Первый случай коронавируса зафиксирован в Северной Македонии 19:50
В Перми на Масленице в детском саду включили песню про алкоголь 19:28
Песков: Путин поддержал дату голосования по поправкам в Конституцию 19:27
В Крыму показали рассекреченные рисунки первого Керченского моста 19:19
В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива 19:08
Депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали за вымогательство 19:01
Путин оценил идею прописать в законе индексирование потребительской корзины 18:57
В Южной Корее зафиксировали рекордный рост зараженных COVID-19 за день 18:46
Путин одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля 18:45
В России предложили ввести детские сим-карты с блоком на взрослые сайты 18:44
Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на ЧЕ 18:44
Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове 18:33
Белорусский лыжник Бочарников выиграл суперспринт в "Раубичах" 18:23
Российские биатлонисты не попали в тройку в суперспринте на ЧЕ 18:23
Минск: Минздрав не рекомендует посещать Республику Корея и Иран 18:16
Исследование: Болгары все меньше доверяют своим властям 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 21:33
Рубрика: Власть

МИД РФ призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Текст: Юрий Когалов

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию в связи с распространением коронавируса. Как отметили на Смоленской площади, это сделано "в целях предупреждения завоза COVID-19 на территорию России".

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины

При этом всех россиян, уже находящихся в этих странах, МИД просит сообщить свои контактные данные в посольства и в контактный центр министерства.

Согласно последним данным, количество инфицированных коронавирусом нового типа достигло 81 тысячи человек. За пределами Китая больше всего заболевших именно в Иране, Южной Корее и Италии.

Ранее свои рекомендации не посещать эти страны "до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции" дал Роспотребнадзор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Европа Италия Правительство МИД

Главное сегодня

В РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Право
Право
В каких случаях после развода имена детей можно поменять
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным