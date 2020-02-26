МИД РФ призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию в связи с распространением коронавируса. Как отметили на Смоленской площади, это сделано "в целях предупреждения завоза COVID-19 на территорию России".

При этом всех россиян, уже находящихся в этих странах, МИД просит сообщить свои контактные данные в посольства и в контактный центр министерства.

Согласно последним данным, количество инфицированных коронавирусом нового типа достигло 81 тысячи человек. За пределами Китая больше всего заболевших именно в Иране, Южной Корее и Италии.

Ранее свои рекомендации не посещать эти страны "до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции" дал Роспотребнадзор.