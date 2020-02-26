Минфин рассказал о завершающем этапе реформы системы госзакупок

На выходе реформа должна дать заметное упрощение, ускорение всех закупочных процедур и повысить их качество, пояснил на пресс-конференции замминистра финансов Алексей Лавров.

Работа по переформатированию контрактной системы началась около года назад. Отправной точкой стала утвержденная правительством концепция повышения эффективности бюджетных расходов. Развитию контрактной системы в ней посвящен целый раздел.

С помощью новых поправок Минфин рассчитывает исправить ситуацию, о которой на одном из последних заседаний правительства говорил премьер Михаил Мишустин. По его словам, соблюдение условий закупки сейчас важнее конечного результата, а должно быть наоборот.

"Для достижения более качественного результата мы предлагаем распространить возможность заключения контракта "под ключ" (проектирование, строительство, монтаж оборудования в одном пакете) абсолютно на все сферы (сейчас закон разрешает это только в здравоохранении в рамках нацпроекта - прим. Ред.). Это позволит в 3 раза сократить количество контрактов и сроки их исполнения", - пояснил Лавров.

Законопроект Минфина предусматривает введение универсальной предквалификации. Допуск к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей получат только участники, имеющие опыт исполнения контракта, независимо от его предмета, в объеме не менее 20% от цены закупки. "Таким образом, появится больше гарантий, что контракт будет выполнен качественно и в отведенные сроки", - уточнил Лавров.

Увеличивается количество участников закупки, с которыми заказчик может заключить контракт. Сейчас, если победитель по каким-то причинам отказался от заключения контракта, это может (но не обязан) сделать участник, заявке которого присвоен следующий порядковый номер. Законопроект делает это право обязанностью. Подобная норма позволит увеличить возможность заключения контракт без повторной закупки.

Предусматривается сокращение количества конкурентных способов закупок с 11 до 3 наиболее распространенных: конкурса, аукциона, запроса котировок. Исключаются избыточные двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса. Требования к содержанию извещений, закупочной документации, срокам их размещения и к составу заявок для оставшихся способов предлагается привести к единому знаменателю. Также будут предусмотрены единые процедуры признания торгов несостоявшимися.

Совершенствуются положения закона о контрактной системе о порядке предоставления обеспечения заявок, в том числе с использованием специальных счетов. Так, например, вводится "иммунитет" заблокированных средств, предусматривающий невозможность их взыскания в период блокировки по иным обязательствам участника закупки. Эта мера позволит исключить непрогнозируемое взыскание средств, влекущее недостаточность средств на счете для обеспечения заявки и, как следствие, к невозможности дальнейшего участия в закупке.

Само блокирование финобеспечения предлагается делать не после окончания срока подачи заявок, а непосредственно при подаче заявки. При недостатке средств участник закупки успеет пополнить счет и вновь подать заявку.

Оптимизируется процедура обжалования закупок. Устанавливается электронная форма подачи жалобы с использованием Единой системы закупок (ЕИС). Заявители должны соответствовать требованию о предквалификации.

Также предусматривается перевод документооборота между заказчиками и ФАС России при рассмотрении вопроса о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронную форму с использованием ЕИС.