Минстрой назвал регионы, где больше всего дорожает жилье

Показатели средней рыночной стоимости жилья на II квартал нынешнего года рассчитал Минстрой. Проектом приказа предусматривается, что цена квадратного метра вырастет в 30 регионах из 85.

Документом предполагается установить среднюю рыночную стоимость квадратного метра, которая будет использоваться в апреле-июне нынешнего года для расчета социальных выплат на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Это, к примеру, субсидии для вынужденных переселенцев, для пострадавших при радиационных авариях, выезжающих из районов Крайнего Севера, молодых ученых и др.

Ощутимее всего, по расчетам Минстроя, квадратный метр дорожает на Дальнем Востоке. Почти во всех регионах ДВФО, кроме Сахалинской области и Забайкальского края, официальная стоимость "квадрата" во II квартале подорожает - в среднем на 2 тысячи рублей. При этом в Хабаровском крае цена метра увеличивается сразу на 4 тысячи рублей - с 64 058 до 68 995 рублей.

Самое дорогое жилье - по-прежнему в столице: в Москве соцвыплаты будут выдавать из расчета 105 751 рубль за метр (в I квартале - 105 043 рубля). Самое дешевое жилье - в Брянской области (30 412 рублей за метр), Дагестане (30 522 рубля) и Ставропольском крае (30 526 рублей за метр).