Moto Razr 2019 повержен? Обзор раскладушки Samsung Galaxy Z Flip

Первый в мире "гибкий смартфон" Samsung Galaxy Fold получился весьма неоднозначным и имеющим множество компромиссов. Тем не менее он стал хорошим толчком в гонке гибких экранов и развитии продуктов с подобными решениями, Huawei, Moto, TCL, даже брат Пабло Эскобара выпустил свой гибкий смартфон (презентация которого достойна отдельного упоминания). Поработав над ошибками предшественника и переосмыслив форм-фактор устройства, компания Samsung выпустила на рынок "раскладушку" Galaxy Z FLip за 119 тысяч рублей. Но стоят ли ностальгические ощущения в новом формате таких денег? Давайте разбираться!

Экран стал в разы лучше, но это всё ещё не стекло

Естественно, первой вещью, на которую обращаешь внимание в Galaxy Z Flip, становится экран. Это Infinity Flex Display с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2636 на 1080 точек и соотношением сторон 21,9:9. Сразу отвечаем на вопросы переживающих из-за линии сгиба: стало гораздо лучше! Инженеры Samsung довольно серьёзно поработали над шарнирным механизмом и прилеганием дисплея к нему, так что "зазора" между экраном и шарнирами нет, а полоса чувствуется не так сильно.

Samsung Galaxy Z Flip. Фото: Алексей Петров/РГ

Да, она всё ещё раздражает, но уже не так сильно, как в Galaxy Fold. Качество матрицы Galaxy Flip Z практически не вызывает вопросов. Почему почти? Потому что, несмотря на действительно хорошую цветопередачу и чёткость картинки, в тёмных или полярных очках экран смартфона начнёт "играть" всеми красками. В буквальном смысле этого слова. Да, это не такая серьёзная проблема, но факт остаётся фактом. В остальном претензий к экрану нет никаких. Это хорошая и качественная AMOLED-матрица. Осталось понять, как смартфон ведёт себя на морозе (но с ним в России в этом году задалось далеко не везде).

Флагман со своими фишками

В отличие от Moto Razr 2019, в Galaxy Z Flip установлено полноценное флагманское железо. Это процессор Qualcomm Snapdragon 855+, 8 Гб оперативной памяти, две тыловые камеры по 12 МП каждая с апертурами 2.0 и 1.8, аккумулятор объёмом 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки, Bluetooth 5.0, NFC, карты nanoSIM + eSIM, сканер отпечатка пальца в кнопке питания и поддержка беспроводной зарядки. Сканер в кнопке работает идеально и гораздо, чем в Galaxy Fold, за счёт улучшения самой технологии, а также грамотном расположении самой кнопки на торце смартфона.

Коротко о камерах: они снимают неплохо и по ощущениям лучше Galaxy Fold, но это не флагманская камера. Никакой речи о сравнении с S20 и уж тем более с S20 Ultra тут не идёт. Камеры хорошие и качественные, не более.

Одной из главных фишек смартфона является маленький второй экранчик на оборотной стороне смартфона. С помощью этого крошечного дисплея (действительно крошечного, его диагональ составляет всего 1,1 дюйма) можно смотреть дату и время, уведомления и управлять камерой. Да, это будет не так удобно, как на Moto Razr 2019, но сама возможность снимать селфи не на фронталку, а на основную камеру довольно полезна и приятна. Достаточно два раза щёлкнуть кнопкой блокировки на сложенном экране - и камера готова снимать.

Samsung Galaxy Z Flip. Фото: Алексей Петров/РГ

Складывающийся экран Galaxy Z Flip имеет еще одно необычное применение. Благодаря новому режиму с одноимённым названием, смартфон можно сложить под углом 90 градусов и использовать приложение камеры как карманное зеркальце в пудренице.

Режим активирует дополнительные возможности, а само использование смартфона (и последующая фотосессия) одной рукой становится более комфортным. Хорошая функция для девушек. Ну а полезной возможностью для всех станет удобное разделение двух приложений по двум частям складного экрана. Их можно двигать, увеличивать и уменьшать, работает это очень удобно и довольно хорошо.

Так стоит ли покупать Z Flip за 119 тысяч?

Скажем так, если у вас есть лишние деньги, вы очень любите форм-фактор раскладушек и вам надоели телефоны в привычном понимании - да, стоит. В отличие от предшественника своих конкурентов, Galaxy Z Flip выглядит уже практически полноценным смартфоном. Да, есть вещи, с которыми придётся смириться. Да, у смартфона есть определённые огрехи и недостатки, но всё же это уже смартфон, а не концепт.

Samsung Galaxy Z Flip. Фото: Алексей Петров/РГ

Для массового потребителя это - пока что технология ради технологии, и бежать менять свой флагманский смартфон на Z Flip явно не стоит. Должно пройти время, прежде чем складные и гибкие экраны докажут свою состоятельность или ненужность массовому потребителю. Ну а пока что Z Flip имеет право на жизнь и свою аудиторию.