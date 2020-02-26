Можно ли заработать на падении рынков из-за коронавируса

Новости о распространении коронавируса сильно подкосили российские биржевые индексы в начале недели. В среду их снижение, правда, было уже не таким серьезным, а ближе к вечеру даже наметился рост. Неискушенные инвесторы, например владельцы индивидуальных инвестчетов (ИИС), могут попытаться заработать на "качелях", которые, очевидно, теперь ждут российский фондовый рынок. Но делать это надо осторожно.

После периода длительного роста сейчас действительно наступило время колебаний, подтверждает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. По его словам, российский рынок очень чувствителен к волатильности на глобальных торговых площадках и, учитывая рекордный рост в 2019 году и тенденцию на снижение рисков в портфелях международных инвесторов, у российского рынка накопился потенциал для падения цен.

Но неискушенному инвестору в таких условиях не стоит делать резких движений, советует аналитик. Фундаментально российский рынок - наиболее интересный среди развивающихся стран и относительно низкая зависимость от глобальной экономики может сыграть на руку держателям российских активов в горизонте от года до трех, считает Бирюков.

Сейчас разумно ориентироваться на уровень ликвидности и дивидендной доходности акций, советует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Наиболее ликвидные, "ходовые" бумаги (например, крупнейших нефтегазовых компаний или банков) восстанавливаются быстрее рынка после просадок и кризисов, плюс такие эмитенты имеют устойчивый бизнес и нередко платят щедрые дивиденды, рассказывает аналитик.

Стоит иметь в виду и потенциальные риски компаний в отдельных секторах экономики. Так, с учетом угроз для роста мировой экономики в том числе и от коронавируса, уязвимыми, по мнению Бахтина, могут быть акции металлургов, компаний потребительского сектора и авиаперевозчиков.

При долгом горизонте инвестирования - от 5-10 лет - локальные снижения вряд ли будут иметь значение, а большинство акций подорожают

Защитным потенциалом могут обладать акции золотодобывающих и телекоммуникационных компаний, производителей продуктов питания, считает Бахтин. Сюда же можно отнести IT-компании: их бизнес слабо подвержен рискам, связанным с коронавирусом - ограничением мобильности населения, карантинами, нарушением логистических цепочек, говорит он. При усилении вирусной проблемы в мире серьезный рост могут показать акции компаний - представителей фармакологического сектора, допускает аналитик.

Но если говорить не о спекулятивной биржевой торговле, а о длинном инвестиционном горизонте (от 5-10 лет), то с большой уверенностью можно ожидать, что все локальные просадки будут нивелированы и большинство акций покажут рост, продолжает Бахтин. Достаточно взглянуть на динамику "голубых фишек" российского рынка за последние 10 лет - соответствующий индекс составляет Мосбиржа на основе самых ликвидных и наиболее популярных акций у российских и зарубежных инвесторов, туда входят 15 компаний. Несмотря на все произошедшие за это время потрясения - как финансовые, так и геополитические, прирост индекса составил 115% (или 11,5% в год), подчеркивает Бахтин.