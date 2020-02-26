Можно ли заработать на падении рынков из-за коронавируса

После периода длительного роста сейчас действительно наступило время колебаний, подтверждает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. По его словам, российский рынок очень чувствителен к волатильности на глобальных торговых площадках и, учитывая рекордный рост в 2019 году и тенденцию на снижение рисков в портфелях международных инвесторов, у российского рынка накопился потенциал для падения цен.
Но неискушенному инвестору в таких условиях не стоит делать резких движений, советует аналитик. Фундаментально российский рынок - наиболее интересный среди развивающихся стран и относительно низкая зависимость от глобальной экономики может сыграть на руку держателям российских активов в горизонте от года до трех, считает Бирюков.
Сейчас разумно ориентироваться на уровень ликвидности и дивидендной доходности акций, советует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Наиболее ликвидные, "ходовые" бумаги (например, крупнейших нефтегазовых компаний или банков) восстанавливаются быстрее рынка после просадок и кризисов, плюс такие эмитенты имеют устойчивый бизнес и нередко платят щедрые дивиденды, рассказывает аналитик.
Стоит иметь в виду и потенциальные риски компаний в отдельных секторах экономики. Так, с учетом угроз для роста мировой экономики в том числе и от коронавируса, уязвимыми, по мнению Бахтина, могут быть акции металлургов, компаний потребительского сектора и авиаперевозчиков.
Защитным потенциалом могут обладать акции золотодобывающих и телекоммуникационных компаний, производителей продуктов питания, считает Бахтин. Сюда же можно отнести IT-компании: их бизнес слабо подвержен рискам, связанным с коронавирусом - ограничением мобильности населения, карантинами, нарушением логистических цепочек, говорит он. При усилении вирусной проблемы в мире серьезный рост могут показать акции компаний - представителей фармакологического сектора, допускает аналитик.
Но если говорить не о спекулятивной биржевой торговле, а о длинном инвестиционном горизонте (от 5-10 лет), то с большой уверенностью можно ожидать, что все локальные просадки будут нивелированы и большинство акций покажут рост, продолжает Бахтин. Достаточно взглянуть на динамику "голубых фишек" российского рынка за последние 10 лет - соответствующий индекс составляет Мосбиржа на основе самых ликвидных и наиболее популярных акций у российских и зарубежных инвесторов, туда входят 15 компаний. Несмотря на все произошедшие за это время потрясения - как финансовые, так и геополитические, прирост индекса составил 115% (или 11,5% в год), подчеркивает Бахтин.