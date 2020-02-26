Назван популярнейший в мире смартфон. В России он стоит 40 тысяч рублей

Компания Omdia опубликовала новое исследование, в котором перечислила самые продаваемые во всем мире смартфоны по итогам 2019 года. Первую строчку рейтинга занял iPhone Xr, выпущенный осенью 2018 года, пишет MacRumors.

Согласно подсчетам Apple, в прошлом году было отгружено 46,3 миллиона iPhone Xr. Вторым по популярности стал iPhone 11 - его поставки составили 37,3 миллиона штук.

Места с третьего по пятое достались моделям от Samsung - Galaxy A10, A50 и A20, а в десятку лучших также вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 8, Redmi Note 7, iPhone 11 Pro и Galaxy J2 Core.

Минимальные российские цены на пять топовых смартфонов по продажам (данные "Яндекс.Маркета"):

- iPhone Xr (64 Гб) - 40 тысяч рублей;

- iPhone 11 (64 Гб) - 48,4 тысячи рублей;

- Samsung Galaxy A10 (32 Гб) - 7200 рублей;

- Samsung Galaxy A50 (64 Гб) - 13700 рублей;

- Samsung Galaxy A20 (32 Гб) - 9900 рублей.