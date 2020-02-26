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26.02.2020 11:29
Рубрика: Общество

Названы самые популярные у школьников ЕГЭ по выбору

Текст: Ксения Колесникова
На участие в ЕГЭ в этом году зарегистрировалось 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников текущего года. Общее количество участников возросло примерно на 18 тысяч. Об этом на пресс-конференции рассказал врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Какие предметы ЕГЭ оказались самыми популярными у школьников? Есть два обязательных предмета - русский (его намерены сдавать почти 736 тысяч участников) и математика. Профильную математику выбрали почти 405 тысяч человек (50,8% от общего числа участников ЕГЭ-2020), базовую математику - около 320 тысяч (40,2%).

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Также в топе по популярности среди предметов по выбору - обществознание, его выбрали 375 тысяч человек (48%). Более 167 тысяч участников (21%) зарегистрировались на ЕГЭ по физике, 158 тысяч (19,8%) выбрали биологию, 132 тысячи (16,6%) - историю, 108 тысяч (13,6%) - информатику, 107 тысяч (13,4%) - химию, 65 тысяч (8,2%) - литературу, 23 тысячи (2,9%) - географию.

"Мы видим стабильно высокий интерес выпускников к естественно-научным предметам. В этом году доля участников, желающих сдавать физику, биологию и химию, на том же уровне или немного выше, чем годом ранее, - рассказал Анзор Музаев. - Второй год продолжает расти число зарегистрировавшихся на ЕГЭ по информатике. Доля участников ЕГЭ, выбирающих для сдачи обществознание, напротив, сокращается четвертый год подряд".

Среди иностранных языков самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать более 104 тысяч участников (13%). На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировалось 1873 человека, французскому - 1247 человек, китайскому - 358 человек, испанскому - 307 человек.

"ЕГЭ по китайскому языку у нас проводится только второй год, но он уже обогнал по популярности испанский язык", - заключил Анзор Музаев.

Общество Образование ЕГЭ в России

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