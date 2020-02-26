Во вторник в Континентальной хоккейной лиге мог определиться обладатель последней вакантной путевки в плей-офф. На нее на Западе претендовали нижегородское "Торпедо" и "Сочи", встречавшиеся, соответственно, с финским "Йокеритом" и череповецкой "Северсталью". Результаты обеих встреч стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

А днем ранее восьмерка участников розыгрыша Кубка Гагарина полностью сформировалась в Восточной конференции. Там в битве за восьмое место участвовали сразу три команды: китайский "Куньлунь", хабаровский "Амур" и нижнекамский "Нефтехимик". Клубу из Пекина нужно было обыгрывать в своем последнем матче "регулярки" рижское "Динамо" и ждать осечек обоих конкурентов. Однако подопечные Курта Фрейзера не выполнили даже первое условие, уступив латвийцам со счетом 1:2.

Что касается "Нефтехимика" и "Амура", календарь гладкого чемпионата КХЛ предоставил командам решить все вопросы в двух очных встречах подряд. Небольшое преимущество было на стороне хабаровчан, которые, во-первых, в обоих случаях являлись хозяевами льда, во-вторых, имели на два очка больше, чем у соперника. Однако родные стены дальневосточникам не помогли. В первом матче "Амур" и вовсе потерпел разгромное поражение - 0:8. Встреча, проходившая на следующий день, получилась куда более драматичной. Гости за три минуты до конца основного времени сравняли счет - 2:2, а на первой же минуте овертайма все решил бросок Мэтта Уайта.

Обеим командам осталось провести в "регулярке" еще по одному матчу. "Амур" еще может сравняться с "Нефтехимиком" по количеству очков, но по дополнительным показателям преимущество все равно останется на стороне нижнекамской команды.

- Конечно, есть расстройство, - признался после игры наставник "Амура" Александр Гулявцев. - Нас отделяло всего три минуты до борьбы в плей-офф, до последней игры. Терпения чуть-чуть не хватило у игроков. Конечно, есть такая опустошенность небольшая. У нас остался еще один матч. Будем его выгрызать.

Напомним, помимо "Нефтехимика" от Востока в плей-офф сыграют "Ак Барс", "Авангард", "Барыс", "Автомобилист", "Сибирь", "Салават Юлаев" и "Металлург" (Магнитогорск).