Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия

Потребность в нефти сохранится еще как минимум 20 лет. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телепередачи "Право на справедливость" на Первом канале.

Очевидно, что в ближайшее время на рынке будет увеличиваться доля электромобилей, отметил Новак. Однако это не грозит резким снижением спроса на нефть. Чтобы зарядить такой автомобиль, необходима электроэнергия. Для ее выработки, в свою очередь, нужны ресурсы, которыми могут быть как возобновляемые источники - ветер, солнце, гидрогенерация - так и традиционные газ или уголь. Как сказал министр, прогнозы указывают на сокращение темпов роста потребления и, соответственно, спроса на нефть. Однако в абсолютном выражении углеводородная экономика в ближайшие два десятилетия будет сохраняться, подчеркнул глава Минэнерго.