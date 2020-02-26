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26.02.2020 08:10
Рубрика: Экономика

Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия

Текст: Марина Трубилина

Потребность в нефти сохранится еще как минимум 20 лет. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телепередачи "Право на справедливость" на Первом канале.

Мировой нефтяной рынок ожидает усиление конкуренции

Очевидно, что в ближайшее время на рынке будет увеличиваться доля электромобилей, отметил Новак. Однако это не грозит резким снижением спроса на нефть. Чтобы зарядить такой автомобиль, необходима электроэнергия. Для ее выработки, в свою очередь, нужны ресурсы, которыми могут быть как возобновляемые источники - ветер, солнце, гидрогенерация - так и традиционные газ или уголь. Как сказал министр, прогнозы указывают на сокращение темпов роста потребления и, соответственно, спроса на нефть. Однако в абсолютном выражении углеводородная экономика в ближайшие два десятилетия будет сохраняться, подчеркнул глава Минэнерго.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

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