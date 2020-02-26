Новую стратегию развития Евразийского экономического союза представят в мае

Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшее время обсудят стратегию развития ЕАЭС до 2025 года. Помимо уже традиционных вопросов - устранения торговых барьеров и технического регулирования - в документе появятся новые направления работы, выходящие за рамки действующего договора. В фокусе - сфера услуг, в том числе здравоохранение, туризм, образование, а также формирование единой цифровой среды.

Весной 2020 года должен быть окончательно сформирован масштабный документ, определяющий основные направления стратегического развития ЕАЭС до 2025 года. Основная задача - сформировать подходы к устранению "узких мест", препятствующих свободной торговле и созданию общего рынка, определить меры и механизмы формирования единого экономического пространства. От реализации документа зависит в том числе, насколько высока будет эффективность ЕАЭС как межстранового торгового союза.

"В начале февраля на межправительственном совете в Казахстане мы уже обсуждали проект стратегии. На тот момент оставалось более 90 несогласованных вопросов, поэтому было принято решение, что члены совета отработают их лично, чтобы максимально быстро снять разногласия. Сейчас у нас идет активная дискуссия, и мы видим сближение позиций по многим вопросам", - рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Документ должен быть доработан в ближайшее время, сейчас проходят очные и дистанционные совещания членов совета ЕЭК. 14 февраля на площадке штаб-квартиры ЕЭК в Москве прошло одно из них. По словам Михаила Мясниковича, председателя коллегии ЕЭК, уже удалось существенно продвинуться в работе и согласовать около 50 позиций проекта.

На сегодня из более чем 90 позиций проекта удалось согласовать около 50

В этот раз стороны обсуждали вопросы о применении действующего таможенного законодательства, создании единой системы в сфере таможенного транзита товаров, маркировки, прослеживаемости движения продукции.

Другое направление работы - устранение барьеров по вопросам технического регулирования, санитарных и фитосанитарных норм. Рассматривался и вопрос расширения полномочий ЕЭК как наднационального института.

Как рассказал Сергей Шухно, директор департамента развития интеграции ЕЭК, обновленная стратегия охватывает не только работу по положениям действующего договора ЕАЭС, но и по вопросам, которые выходят за его рамки. Возможно, это потребует внесения изменений в базовый документ. Речь идет о таких новых направлениях работы, как зеленые технологии, возобновляемые источники энергии, экономические аспекты в сфере здравоохранения, туризма, образования, науки.

Отдельный раздел проекта стратегии посвящен цифровой повестке. Так, обсуждается цифровизация процессов при перемещении товаров и развитие ЕАИС (единой автоматизированной информационной системы).

Этот год может стать сложным годом с экономической точки зрения. Дальнейшая судьба ЕАЭС во многом будет зависеть от того, смогут ли страны найти общий язык. Сегодня государствам удалось прийти к консенсусу по большинству спорных позиций, но некоторые вопросы все еще остаются несогласованными.

Стратегию планируется утвердить в мае 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Если странам к этому моменту удастся преодолеть разногласия, то интеграционные процессы ускорятся, считают участники работы над документом.

Тем временем

В 2018 году в бюджеты стран - участниц ЕАЭС поступило 12,3 млрд долларов ввозных таможенных пошлин, подсчитали аудиторы Счетной палаты. По сравнению с 2017 годом поступления выросли на 667,3 млн долларов, или на 5,7%.

В течение 2018 года были устранены проблемные зоны, связанные с распределением ввозных таможенных пошлин в рамках новых нормативов распределения, а также с применением порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин новыми участниками союза.

Вместе с тем до сих пор не удалось урегулировать спорную ситуацию, сложившуюся из-за нераспределения в 2014-2018 гг. Республикой Казахстан ввозных таможенных пошлин на товары, ввезенные организациями-недропользователями.