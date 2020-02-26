Обновлены правила применения оружия при охране воздушной границы РФ

Силам противовоздушной обороны предписано поднимать на перехват авиацию при обнаружении за 50 километров от госграницы (для Южного и Восточного военных округов - 100 километров) неопознанных воздушных судов, держащих курс в сторону России.

Правительство обновило правила применения оружия и боевой техники при охране государственной границы страны в воздушном пространстве. Предыдущее постановление с порядком действий было принято в 1994 году.

Первоочередная задача - установление радио- или визуальной связи для определения нарушителя и причин его действий. Если это произошло случайно или в силу чрезвычайных обстоятельств, то экипажу самолета оказывается помощь для выхода из воздушного пространства России или указывается аэродром для посадки.

Отказ следовать распоряжениям влечет серьезные последствия. По военным и военно-транспортным самолетам с вооружением применяется огонь на поражение. Невооруженные военно-транспортные и гражданские борта, как и раньше, разрешено сбивать только при наличии сведений об отсутствии пассажиров. Угнанные российские самолеты могут быть сбиты, если на них нет заложников.

В правила вписали дальность обнаружения потенциального нарушителя, при которой авиация и дежурные расчеты на земле приводятся в боевую готовность №1. Для Южного и Восточного военных округов - 100 километров, для остальных 50 километров с сопредельной стороны.