ООН: Распространение саранчи грозит Восточной Африке голодом

Размножившаяся пустынная саранча грозит голодом странам Восточной Африки, а в дальнейшем может создать проблемы и всем континенту, говорится в совместном заявлении генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя, заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока и исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли. Для борьбы с насекомым необходимо более сотни миллионов долларов.

"Восточная Африка и так подвержена сложностям, связанным с изменениями климата и конфликтами. Миллионам людей недостает пропитания. Теперь же они сталкиваются с еще большей угрозой голода из-за пустынной саранчи", - цитирует ТАСС фрагменты документа.

В зону риска, по расчетам экспертов, попадают Джибути, Эритрея, Южный Судан, Уганда и Танзания.

В заявлении отмечается, что Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН необходимы $138 млн, "чтобы помочь правительствам стран сдерживать этих насекомых, особенно в ближайшие четыре месяца".