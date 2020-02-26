Возможную основу для средства от диабета успешно протестировали на мышах

Американские ученые из Университета Вашингтона разработали методику получения индуцированных клеток, синтезирующих инсулин, из поджелудочной железы.

Они составили двухмерный протокол дифференцировки для получения человеческих плюрипотентных стволовых клеток β (SC-β). Дело в том, что не все стволовые клетки "работают" против диабета. И ученые добивались большего выхода целевых клеток в процессе дифференциации. Первые эксперименты провели, как водится, на лабораторных мышах.

Как сообщает издание Nature Biology, трансплантация агрегатов этих клеток в течение двух недель обратила тяжелый сахарный диабет у мышей в процесс нормализации содержания глюкозы в крови. Гликемический индекс поддерживался на уровне нормы по крайней мере в течение 9 месяцев.

Таким образом, делают вывод ученые, генерация β-клеток поджелудочной железы из плюрипотентных стволовых клеток человека является перспективным методом клеточной заместительной терапии диабета.

Эта разработка может стать основой для лечения диабета у людей. Но впереди еще много работы по усовершенствованию методики. Также необходимо протестировать индуцированные бета-клетки на более крупных животных и в течение длительных периодов времени.