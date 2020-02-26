Овечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за "Вашингтон"

"Вашингтон" обыграл в серии буллитов "Виннипег" (4:3) в дебютном матче за команду Ильи Ковальчука. Александр Овечкин забросил 701-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Вашингтон" в дебютном матче за клуб российского форварда Ильи Ковальчука принимал "Виннипег". И уже на второй минуте встречи "Кэпиталз" сумели открыть счет в матче. Комбинация с участием Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова завершилась голом Александра Овечкина.

Для капитана "Вашингтона" этот гол стал 43-м в сезоне, и он догнал в списке снайперов лидера "Торонто" Остона Мэтьюса. Лидирует же по-прежнему чех Давид Пастрняк из "Бостона" - 45 шайб. Гол Овечкина стал для него 701-м в карьере в регулярных чемпионатах, и он приблизился к занимающему седьмое место в истории лиги Майку Гартнеру (708 шайб) еще на один шаг.

В дальнейшем "Вашингтон" сумел забросить еще две шайбы и вел 3:0, но удержать победу не сумел. Гости ушли от поражения, и судьба встречи решалась в серии буллитов, где все решил гол Овечкина. Орлов по ходу матча сделал еще одну голевую передачу, набрав два очка.

Ковальчук в дебютном матче не смог набрать очков. Он провел на льду 14 минут 39 секунд, заработал коэффициент полезности "минус 2", нанес три броска и не смог реализовать буллит.