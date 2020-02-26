Пара Забияко-Энберт завершила карьеру

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в парном катании, объявили о завершении спортивной карьеры на шоу "Путь к победе" в Москве.

Пара показала номер под песню "Я тебя никогда не забуду" из рок-оперы "Юнона и Авось", который предварял трогательный видеоролик о нелегком спортивном пути фигуристов. После выступления Забияко и Энберт поднялись на сцену и рассказали, что их путь в спорте подошёл к концу.

Фигуристы тепло поблагодарили своих тренеров и болельщиков. "Как бы нам ни хотелось продолжать радовать вас своими выступлениями, обстоятельства складываются иначе. Я верю, что это к лучшему", - заявила Забияко и обратилась к Энберту со словами: "Саша, ты лучший партнёр в этой вселенной. По крайней мере, в моей точно". Фигурист в свою очередь сказал: "Я счастлив, что вокруг меня были люди, которые сделали меня таким, какой я есть. Я счастлив, что это было, и жаль, что это заканчивается".

Вместе Забияко и Энберт стали вице-чемпионами зимних Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях и бронзовыми призерами чемпионата мира-2019. Текущий сезон спортсмены пропускали из-за проблем со здоровьем у партнёра.