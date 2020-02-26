Патриарх Сербский поблагодарил патриарха Кирилла и Владимира Путина

- Благодарение Господу, что такая личность оказалась на его месте в наше время, когда во главе Церкви столь необходимы великие и святые личности, - сказал патриарх Сербский Ириней, во время службы на русском подворье в Белграде, в честь годовщины интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Он отметил, что Патриарх Кирилл - "это личность, известная христианской жизнью еще с того времени, когда был избран епископом".

- Своим промыслом Господь даровал святому русскому народу двух великих личностей, имеющих значение не только для России, но и для всего православного мира и даже шире - Русского Патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина, - сказал патриарх Ириней. - Это дар Божий, и не только им, но и нам.

Он поблагодарил президента Путина и патриарха Кирилла за помощь сербскому народу: "Весьма благодарны Русскому Патриарху и президенту России за все, что они делают для нашего народа и нашей Церкви"..