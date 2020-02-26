Сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал корреспонденту "Российской газеты", как продвигается работа над изменениями в Основной Закон страны.

Павел Владимирович, ранее вы сообщали, что прием вашим комитетом официальных поправок был продлен. Когда вы рассчитываете вынести готовый проект закона на второе чтение?

Павел Крашенинников: Интерес со стороны общества к этой теме оказался чрезвычайно высоким, а количество поступающих предложений столь большим, что пришлось дважды продлевать срок представления поправок. Глава государства постоянно подчеркивает, что все поступающие предложения граждан должны быть внимательно рассмотрены. Предполагается, что мы завершим прием поправок 2 марта, после чего будем выносить законопроект на второе чтение.

На сегодняшний день в комитет поступило 266 поправок, а их общее количество с учетом предложений в Рабочей группе - около 600. К настоящему времени комитет уже рассмотрел поправки в четыре главы Конституции - это главы 4, 5, 6 и 7, посвященные президенту, правительству, Федеральному Собранию, а также судебной власти и прокуратуре.

Однако очередная неделя в Госдуме, как известно, региональная, депутаты проведут ее в общении со своими избирателями на местах, так что времени, как говорится, совсем в обрез...

Павел Крашенинников: Совет Госдумы учел это обстоятельство. Комитет будет работать над поправками: 27 февраля нам предстоит рассмотреть вопросы, касающиеся общероссийского голосования, а 28 февраля состоится обсуждение поправок в главы 3 и 8 Конституции. Они посвящены федеративному устройству и местному самоуправлению. Таким образом, все главы Основного Закона, в которые предполагается внести изменения, будут "охвачены". Поэтому можно сказать, что мы выходим на финишную прямую в подготовке законопроекта ко второму чтению.

Правда, до этих заседаний нам еще предстоит обсудить блок поправок по вопросам федеративного устройства и местного самоуправления вместе с Рабочей группой по изменению Конституции и тематической подгруппой.

Окончательную оценку всей работе даст народ на общероссийском голосовании. Как особо подчеркивал президент, судьба поправок зависит от решения граждан. Есть уверенность, что каждый из них сможет выразить свою волю?

Павел Крашенинников: На заседании Рабочей группы, которое состоялось в четверг, 20 февраля, мы обсудили процедуру организации общероссийского голосования с участием зампредседателя и секретаря Центральной избирательной комиссии. Определили, что оно будет проводиться по модели президентских выборов, так как регламентирующий их Закон "О выборах Президента Российской Федерации" - наиболее инновационный и тщательно проработанный с правовой точки зрения.

Все граждане должны получить возможность выразить позицию по поправкам в Конституцию

Основные стандарты, которые были использованы в компании по выборам президента в 2018 году, являются уникальными и вообще нечасто встречаются в мировой практике. Это касается и применяемых технологий. Базовые принципы, которые должны быть соблюдены при общероссийском голосовании по поправкам, - это принцип открытости и прозрачности процедур, их доступности и удобства для граждан. Голосование будет тайным, оно должно обеспечить возможность свободного волеизъявления, что, в свою очередь, надеемся, вызовет у людей доверие к процедуре и к результатам голосования.

На президентских выборах помимо строгого контроля, чтобы никто не голосовал дважды, были созданы условия для людей, кто в отъезде, в отпуске, на вахте. А к тяжелобольным приходили на дом. Нынче это будет учтено?

Павел Крашенинников: Все граждане должны получить возможность выразить свою позицию по поправкам в Конституцию. Глава государства постоянно напоминает о том, что именно наши люди должны решить, внести поправки в Конституцию или нет. Не будет никаких ограничений по территориальному принципу. Тот, кто окажется вдали от дома, сможет перерегистрироваться на участок для голосования по месту нахождения.

По предложению президента день голосования будет объявлен общероссийским выходным, причем, подчеркнул глава государства, не за счет предстоящих праздников.

Важно, конечно, знать, где и как проголосовать, но еще важнее - за что человек голосует. Какие из поправок уже приняты в первом чтении?

Павел Крашенинников: Едва ли не на первое место люди выносят гарантии социального обеспечения. В первом чтении мы одобрили нормы, закрепляющие индексацию пенсий и социальных выплат. В Конституции будет указано, что государство поддерживает эффективное функционирование системы пенсионного обеспечения, которая формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

По закону пенсия и теперь должна индексироваться, но на деле - то перенесут, то отсрочат, то вообще денег нет...

Павел Крашенинников: Вот поэтому ко второму чтению вносится предложение, что индексация пенсий должна производиться не реже одного раза в год. Президент это предложение поддержал, уточнив, что именно не реже, а чаще - можно. Закрепление этих положений в Конституции будет гарантировать соблюдение государством своих обязательств.

Многие, наверное, слышали о том, как жительнице Челябинска проиндексировали пенсию на 1 рубль. Такие случаи кроме как издевательством над людьми и здравым смыслом назвать нельзя. В отраслевом законодательстве стоит предусмотреть такие, с позволения сказать, сбои. И с этим случаем тоже надо разбираться.

Интерес и одобрение у людей вызвало требование к чиновникам не иметь иностранного гражданства или вида на жительство, а также о соблюдении возрастного ценза. Кого коснется такое ограничение?

Павел Крашенинников: Эти конституционные требования будут предъявляться к председателю и членам правительства, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации (сенаторам), губернаторам, судьям, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов.

У некоторых чиновников, уличенных во взятках, денежки оказались в заграничных копилках. Отбудет свой срок, иногда условный, и поминай как звали...

Павел Крашенинников: Ко второму чтению предложено расширить ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть в стране. Им будет запрещено иметь счета и вклады в зарубежных банках, расположенных за пределами России, хранить в них наличные денежные средства и ценности.

Хотел бы обратить внимание на слова президента, что это не просто требование к конкретным должностным лицам - это прежде всего мера обеспечения суверенитета страны.

По вашим словам, в обществе есть запрос на закрепление в Конституции полномочий правительства в социальной сфере, об этом поступило много предложений.

Павел Крашенинников: Комитет предложил во втором чтении закрепить за правительством новые полномочия, в том числе социального характера.

Нам удалось выйти на решение о том, что правительство будет обеспечивать проведение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Кроме того, за кабмином будут закреплены функции по поддержке научно-технологического развития страны, сохранения и развития ее научного потенциала. Об этом также много говорилось на заседаниях Рабочей группы.

Подробности

Полный текст интервью Павла Крашенинникова доступен для чтения на сайте "РГ".