Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.02.2020,  
12:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В Пентагоне признали военное превосходство России в регионе Польши и прибалтийских стран перед НАТО. Это касается как географического преимущества, так и численности военного контингента.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Атомная подлодка США облезла после первого похода

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, сообщает ТАСС. Он отметил, что Польша и страны Балтии остаются в центре внимания как для НАТО, так и для России. Этот регион он охарактеризовал как наиболее опасный с точки зрения возможных кофликтов из-за исторических претензий.

Уолтерс добавил, что силы альянса сдерживают Россию, но ее военный контингент в Западном военном округе и Калининградской области превосходит расположенные в регионе силы НАТО.

В своем выступлении в Конгрессе Тод Уолтерс остановился не только на соотношении сил на западном стратегическом направлении и в Черном море, но и в Арктике. Он считает, что США также необходимо уделять Арктике должное внимание и выделять надлежащие ресурсы.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: WWW.TULAREGION.RU
В Тульской области реконструируют музей командира крейсера "Варяг" 14:03
Атомная подлодка США облезла после первого похода 25.02.2020
Появилось видео прохода эсминца США в Черное море 24.02.2020
НАТО
Не туда сел: как советский истребитель сбежал с аэродрома НАТО 13.02.2020
В США назвали естественное препятствие для войны с Россией 10.02.2020