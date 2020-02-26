Первый случай коронавируса зафиксирован в Северной Македонии

Подтвердился первый случай заражения коронавирусом в Северной Македонии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр здравоохранения республики Венко Филипче.

По его словам, тест на коронавирус прошли три человека, у которых были соответствующие симптомы. В двух случаях результаты анализов были негативными, но в третьем подозрения подтвердились. Женщина, у которой он был обнаружен, недавно вернулась из Италии.

Ранее первые случаи заражения были зафиксированы в Греции и Бразилии, заболевшие в этих странах также недавно побывали в Италии, где находится один из эпицентров коронавируса за пределами Китая.

Согласно последним данным, обще число заболевших в мире достигло 81 тысячи человек.