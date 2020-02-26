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26.02.2020 19:50
Рубрика: В мире

Первый случай коронавируса зафиксирован в Северной Македонии

Текст: Юрий Когалов

Подтвердился первый случай заражения коронавирусом в Северной Македонии. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр здравоохранения республики Венко Филипче.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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По его словам, тест на коронавирус прошли три человека, у которых были соответствующие симптомы. В двух случаях результаты анализов были негативными, но в третьем подозрения подтвердились. Женщина, у которой он был обнаружен, недавно вернулась из Италии.

Ранее первые случаи заражения были зафиксированы в Греции и Бразилии, заболевшие в этих странах также недавно побывали в Италии, где находится один из эпицентров коронавируса за пределами Китая.

Согласно последним данным, обще число заболевших в мире достигло 81 тысячи человек.

В мире Европа Северная Македония

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