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26.02.2020 17:28
Рубрика: Общество

В труднодоступной пещере на Канарах найдены древние мумии

Текст: Денис Передельский
Фото: Central European News Фото: Central European News
Фото: Central European News

В Испании археологи-любители при обследовании пещеры на курортном острове Гран-Канария, входящем в состав Канарских островов, обнаружили останки 72 человек, многие из которых были мумифицированы около 1000 лет назад.

Как сообщает Archaeology News Network, находка датируется VIII-X веками нашей эры. Мумифицированные и скелетированные останки были обнаружены в долине Гуаядекеон. Они находились в пещере, которая, вероятно, использовалась коренным населением исключительно для ритуальных целей.

Фото: ANSA / Università Statale di Milano
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Речь идет об аборигенах, народе под названием "гуанчи". Они веками жили на Канарских островах в доиспанский период. Считается, что их прямых потомков не осталось. Что касается останков, то они принадлежали 62 взрослым людям и десяти младенцам.

На Гран-Канарии и раньше находили погребальные пещеры. Однако все эти захоронения не быль столь же массовыми. Кроме того, впервые в подобной пещере обнаружены останки новорожденных.

В ходе исследования вызванные на место эксперты также обнаружили остатки погребальных саванов, которые гуанчи традиционно изготавливали из кожи животных или растительных волокон. Ими обертывали тела, которые затем подвергались процессу естественной мумификации. Подобное в древности практиковали народы Южной Америки.

Изучение останков подтвердило общепринятую гипотезу о том, что в доиспанский период жители Канарских островов одинаково подготавливали всех своих усопших для погребальных церемоний. Кстати, считается, что из тел вынимали внутренние органы. В этом гуанчи были похожи на древних египтян.

К слову, погребальная пещера расположена на семиметровой высоте. Подняться в нее оказалось трудно, специалистам пришлось использовать альпинистское снаряжение. Сама же пещера была обнаружена при помощи беспилотного летательного аппарата.

Археологи-любители нашли ее еще летом 2019 года, но сообщили о ней властям лишь недавно. По их словам, они опасались, что после огласки пещера будет разграблена вандалами.

Испания колонизировала Канарские острова между 1402 и 1496 годами. Гуанчи с течением времени были полностью ассимилированы. Кстати, считается, что они заселили эти острова около 1000 года до нашей эры.

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