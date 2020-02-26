Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво

С просьбой как можно скорее установить минимальную розничную цену на пиво обратился в Минфин Союз российских пивоваров, сообщает "Интерфакс".

По мнению организации, сейчас рынок перенасыщен так называемым "акционным" пивом по критически низким ценам. Крупные сети "за счет демпинга разрушают сложившиеся каналы продаж региональных независимых производителей пива, вынуждают местных пивоваров снижать цену на свою продукцию до уровня себестоимости". В результате легальные производители, установившие счетчики объема производства, работающие в системе ЕГАИС, выплачивающие все налоги и использующие качественное сырье, вытесняются с рынка.

Введение минимальной розничной цены даст целый ряд положительных эффектов, отмечают в Союзе российских пивоваров. Это позволит значительно снизить объемы нелегального рынка пива, некачественного алкоголя, позволит снять риски распространения напитков, маскирующихся под пиво, и безакцизной пивной продукции, в том числе и серого импорта в приграничные регионы России. Какой должна быть минимальная розничная цена на пиво, в письме не указано.

Ранее из-за разногласий о необходимости государственного регулирования цен на пиво три крупные компании - "Балтика", Heineken и AB InBev Efes - вышли из организации пивоваров.