Дети-сироты смогут получать по жилищному сертификату около 1,5 млн рублей после того, как им исполнится 25 лет. Об этом говорится в проекте федерального закона, опубликованного Минпросвещения.

Напомним, сегодня выпускники детдомов встают в очередь на жилье. Региональные власти обязаны выделить им квартиру из специального жилищного фонда. Но далеко не всегда это происходит вовремя. Порой заветных квадратных метров приходится ждать годами.

- Предлагается выдавать государственный жилищный сертификат, - поясняют авторы законопроекта. - Это именной документ, удостоверяющий право на однократное получение выплаты для приобретения в собственность жилого помещения. Выплата будет составлять примерно 1487,3 тыс. рублей.

Почему именно такая сумма? Расчеты простые: 33 кв. м на одного человека. Примерная средняя стоимость квадратного метра - 45 068 рубля. Это средняя цифра по России за 2019 год.

По информации Общероссийского народного фронта, только в этом году на прямую линию с президентом поступило три тысячи обращений по предоставлению жилья детям-сиротам. Средний возраст обратившихся - 28 лет. При этом 60 процентов говорят, что отстаивать свои права им пришлось в суде. Почти у половины уже есть собственные дети.

"Сертификат могут получить, как мы планируем, не все лица из числа детей-сирот, потому что здесь есть определенные риски, - рассказала на "круглом столе" ОНФ директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ирина Терехина. - Он выдается лицам от 25 лет, не состоящим на наркологическом учете, и социализированным, то есть обладающим постоянным местом работы, семьей".

О каких рисках идет речь? В 18 лет выпускники детских домов, как правило, не умеют распоряжаться имуществом и могут стать жертвой мошенников. Им нужны механизмы постепенной социализации. На "круглом столе" ОНФ председатель правления Ульяновского отделения организации содействия реформированию ЖКХ Руслан Хайров поднял еще одну важную проблему: часто детям-сиротам дают жилье в маленьких и далеких населенных пунктах, где нет работы. Дома негазифицированные, жилье стоит 300 тыс. рублей, а коммунальные услуги за него в год обходятся в 500 тысяч. Очевидно, что обустроившиеся в городах и районных центрах сироты не поедут в такие квартиры. Жилищные сертификаты могут им реально помочь.

Что еще предлагает законопроект? Регионы будут вести реестр жилья для сирот. А сами сироты должны будут информировать власти о своем фактическом месте нахождения. Делать это надо будет раз в полгода. Также законопроект прописывает перечень условий, при которых невозможно проживание детей-сирот в одной квартире с родителями, лишенными родительских прав.

Кстати

В Приморском крае с 2019 года уже введены местные жилищные сертификаты. Замминистра образования региона Наталья Василянская сообщила, что в субъекте выдано 133 сертификата, 104 человека по ним получили жилье. В 2020 году планируется выдать более 500 сертификатов.

Только цифры

По данным на январь 2020 года, в жилье нуждались 191 004 сироты, которым уже исполнилось 18 лет, то есть квартира нужна "прямо сейчас". Но когда они ее получат, неизвестно. И это при том, что на обеспечение сирот квартирами регионам ежегодно предоставляется федеральная субсидия. Только на 2020 год на эти цели предусмотрено более 7,7 млрд рублей. В 2021-м и 2022 годах будут такие же суммы.