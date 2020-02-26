Сказать, что в ожидании Олимпийских игр-2020 мы преисполнены оптимистического веселья, значит, грубо соврать. Рассмотрение нашего дела в Международном арбитражном суде Лозанны рискует превратиться в неприятное судилище со сложно предсказуемыми последствиями.

Кто виноват? Многие, кто Россию всегда недолюбливал, а теперь получил шанс не только отрубить палец, но и руку по локоть.

Не совершая всего, чего на нас только ни навешали, надо честно признать: удачный повод для преследования мы подкинули вполне добровольно. И когда, как рассказывала мне в начале февраля первая среди всех женщин-мусульманок олимпийская чемпионка из Марокко, член Исполкома МОК Наваль эль-Мутавакель, наши доброжелатели надеялись на восстановление Российской федерации легкой атлетики и, следовательно, легкоатлетов в своих заслуженных правах, из ВФЛА в штаб-квартиру Ворлд Атлетикс в Монако прибыла необъяснимая ложь. Теперь уже бывшие руководители федерации предприняли безнадежную попытку "отмыть" юного прыгуна в высоту Данилу Лысенко, нарушившего кодекс спортивной чести. И надежды на восстановление на временно испарились.

Красивый жест

Было бы совсем худо, если б не совершали россияне и в наши дни поступки совсем иного, благороднейшего рода. За дело и чаще без дела пригибали нас к земле за Сочи. Но именно там, на Олимпийских играх, руководители российской спортивной делегации совершили давно невиданный для Олимпиад жест в духе фейр-плей. Когда у соперников-немцев сломалась их машина для подготовки лыж для своих лыжников и биатлонистов (и у немцев техника, случается, подводит), они тотчас обратились за помощью к своим друзьям из Австрии. И тотчас получили отказ. А наши моментально, даже в ущерб себе, одолжили машину, настроили, помогли показать хорошие результаты.

Этот прошедший относительно незамеченным в олимпийской суматохе жест фейр-плей напомнил мне поступок великого итальянского бобслеиста Эугенио Монти, одолжившего на зимних Играх-1964 деталь от своего боба шедшим вторыми британцам. Которые его и обыграли.

Для меня Монти - идол, первый обладатель награды Фейр-плей, его фото десятилетиями на моем рабочем столе. Мои американские коллеги по Международному комитету Фейр-плей качают головами: так это было еще в эпоху любительского спорта - за медали тогда не платили. Теперь олимпийская битва идет за медали - равно доллары. Ничего подобного не увидишь. Но мы увидели поступок наших и на Олимпиаде в Сочи, и на Всемирных пляжных играх.

Не обвиняйте в наивности, в доверчивости. Пока россияне совершают такие жесты, для меня, надеюсь, и не только, не все еще потеряно. Остался дух победителей и чувство сострадания к попавшим в беду соперникам. Не противникам, а именно коллегам, друзьям.

Может, иногда сегодняшнее прощение нынешнему поколению логичнее наказания за вчерашние грехи их не совершавших. Без понимания этого большой спорт не развалится, но обеднеет...

Как это было

Двое на двое

Преисполненный спортивного благородства поступок нашей мужской сборной по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 совершен во время матча Россия - Уганда на I Всемирных пляжных Играх в столице Катара Дохе в октябре прошлого года. Сразу поясним, что в баскетбол 3х3 на песке не играют, просто турнир проводился в пляжной зоне Katara Beach, а вид спорта включили в программу соревнований для комплекта.

Когда в разгар матча с выступавшими без запасного африканцами один из соперников получил травму и покинул площадку, российская команда приняла решение уравнять силы и дальше играть двое на двое.

Угандийцы были искренне удивлены, когда Россия после травмы африканца сняла с игры третьего баскетболиста. Фото: Олимпийский комитет России

Дмитрий Зимин, главный тренер нашей сборной

- Прежде на международных турнирах мы с ребятами несколько раз были свидетелями того, когда какая-то команда из-за травмы баскетболиста оставалась в меньшинстве. Чаще всего соперники продолжали играть в полном составе втроем, на результат. Однажды пришлось наблюдать, как команда, отыгравшая часть матча вдвоем, победила троих. Но это совсем редкий случай. В общем, для себя мы решили: если подобное произойдет в нашем матче, то, скорее всего, будем продолжать в формате 2х2. Нам это ближе по духу.

Как развивался матч с Угандой до травмы африканца?

Дмитрий Зимин: У нас было небольшое преимущество, порой равный счет. Когда игра продолжалась уже 2х2, в голове на секунду мелькнула мысль: правильно ли мы сделали? Понятно, что наш третий игрок все равно не стал бы возвращаться на площадку, но мы приехали на этот турнир за победой, а поражение в группе от Уганды сильно осложнило бы дальнейший путь.

Это вы приняли решение оставаться вдвоем?

Дмитрий Зимин: По сути, это сделали все вместе, и не сговариваясь. Как само собой разумеющееся. По правилам тренер во время матча не руководит своими игроками. Я находился на трибуне рядом с руководителем департамента национальных сборных Российской федерации баскетбола Олегом Ушаковым. В момент, когда угандиец сломался и его унесли с площадки, мы посмотрели друг на друга. "Ну что, вдвоем?" - "Вдвоем!". Переглядываемся, если не ошибаюсь, с Даниилом Абрамовским, жестом показываем два пальца. Он даже отмахнулся: мол, и так понятно, мы с ребятами и без подсказок теперь остаемся вдвоем. Важный нюанс правил: игрок не может просто так покинуть площадку, наш третий баскетболист просто встал в самый уголок и больше не принимал никакого участия в матче. Дальше в какой-то момент в игре долго не было паузы, не возбранялось просто поменять ребят местами, бросить в бой свежего человека, фактически не делая замены, но мы и здесь дотерпели до свистка. То есть матч доиграли максимально по принципу фейр-плей.

Кто из четверки парней играл именно в этот отрезок?

Дмитрий Зимин: Абрамовский и Дмитрий Чебуркин. Кстати, они входят в круг кандидатов в сборную для выступления на Олимпиаде в Токио. В итоге мы победили Уганду 14:11, вышли в плей-офф, а в финале выиграли у бразильцев - 21:19. Вот наш полный "золотой" состав: Абрамовский, Чебуркин, Василий Бердников, Иван Храмов.

Как отреагировали африканцы? Спасибо сказали?

Дмитрий Зимин: Лично для меня было очень приятно, как повели себя угандийцы. В первую очередь подошли их тренер и руководитель делегации, пожали руки, благодарили. И они, и игроки были искренне удивлены поступку сборной России. Нам это все казалось в порядке вещей, по-другому нельзя и поступить. Мы с африканцами продолжали общаться в Катаре и после турнира, они все время подходили к ребятам, обменивались с ними сувенирами, фотографировались вместе. Не хочу пафоса, но ситуация во время матча положила начало большой международной дружбе. Наверное, для этого и существует спорт - он сближает людей.

Подготовил Илья Трисвятский

Кстати

Без отбора

Президент РФБ Андрей Кириленко уделяет развитию баскетбола 3х3 особое внимание. И не случайно Россия сейчас на первом месте в мировом рейтинге. Именно за счет этого наши мужчины и женщины получили право без отбора выступить на Олимпиаде-2020.