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26.02.2020 20:23
Рубрика: В мире

Подержанную малолитражку продадут по цене нового Mercedes

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)
Правительство Кубы разрешило продажу автомобилей в иностранной валюте. Правда, речь идет не о частной перепродаже автотранспорта. За валюту кубинцы смогут приобретать машины, которые реализуются госкомпанией CIMEX. Пока что это лишь подержанные машины, но вот цены на них могут, мягко говоря, удивить.
Фото: скриншот сайта объявлений Revolico.com Фото: скриншот сайта объявлений Revolico.com
Фото: скриншот сайта объявлений Revolico.com
Фото: iStock
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И хотя в опубликованном CIMEX первом списке из тридцати продаваемых машин не приводится каких-либо необходимых для покупки б/у автомобилей подробностей (таких как, например, год выпуска и пробег), цены на первый взгляд кажутся чрезмерными, даже если бы эти модели были новыми. Например, подержанная городская малолитражка Kia Picanto обойдется покупателю в 38000 долларов, популярный в России Renault Sandero - 40000 долларов, а кроссовер Peugeot 4008 - все 63000 долларов.

Первой же проданной по новой схеме машиной стал внедорожник Toyota Land Cruiser 2011 с символическим пробегом в 6000 км по цене 80000 долларов. Но такое предложение - скорее исключение из правил. В основном продаются автомобили, которые ранее входили в автопарк прокатных компаний. О том, в каком состоянии будущему владельцу достанется нещадно эксплуатировавшийся туристами автомобиль, остается только догадываться.

Фото: iStock
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Несмотря на это, возможность купить машину вызвала настоящий ажиотаж. За автомобилями выстроилась целая очередь. Более того, места в ней перепродавали по 1000 долларов, зачастую вспыхивали потасовки за право первым стать обладателей желанной модели.

Один из первых покупателей рассказал корреспонденту "РГ", что провел в очереди практически четыре дня. По словам кубинца, попросившего не называть его имени, он давно хотел приобрести машину, однако существовавшие ограничения не позволяли ему это сделать. Он рассказал, что необходимую сумму ему удалось скопить, в том числе, с помощью финансовой поддержки от родственников, постоянно проживающих за границей.

По заявлениям самой CIMEX, выручка самой компании составит всего лишь 15%, а вот 85% будут направлены на развитие кубинского общественного транспорта. Вообще тема транспорта и автомобилей в целом весьма болезненна для кубинцев. Например, до 2011 года продажи новых автомобилей были абсолютно запрещены. А начиная с 2013 года новые машины облагались налогом в 800%, что практически полностью снижало спрос. Одна из наиболее часто звучащих версий о причинах такой политики заключается в том, что, устанавливая фактически неподъемные цены на автомобили, власти сознательно не допускают роста числа машин на Острове. Ведь иначе большое число автомобилей потребовало бы больших объемов топлива, с которым на Кубе из-за блокады США и так проблемы.

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Разумеется, развит и теневой рынок перепродажи подержанных автомобилей. Тут речь уже не идет о продажах в валюте или каких-либо еще условностях. Всё - как договоришься. Но цены шокируют и здесь. Например, самый популярный сайт кубинских частных объявлений предлагает ВАЗ-2107 с пробегом 25000 км по цене 35000 долларов, а ВАЗ-2101 или Москвич 2140 - за 19,5 тысяч.

Нынешнее решение властей о продаже автомобилей исключительно за валюту - мера, фактически, вынужденная. Ведь по сути это очередной шаг в попытке обеспечить приток иностранной валюты в госбюджет. Ранее на аналогичную схему были переведены продажи бытовой техники. Ее точно также стало возможным покупать при помощи банковских карт, на которых открыты валютные счета. Причем даже эмитированных иностранными банками, за исключением банков США. При этом инвалюта на руках у самих кубинцев, как ни странно, есть. Ее источники - это и получаемые в туристическом секторе доходы, и переводы из-за границы от проживающих там родственников.

В мире Северная и Центральная Америка В мире Северная и Центральная Америка Куба

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