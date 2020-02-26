Помогай другим - и беда минует тебя

Чжао Лицзянь напомнил, что после вспышки эпидемии пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, лидеры более 170 стран и руководители более 40 международных организаций выразили Китаю сочувствие и поддержку в борьбе с инфекцией. Многие страны, как развитые, так и развивающиеся, представители различных кругов общественности пожертвовали денежные средства на борьбу с коронавирусом и оказали другую посильную помощь Китаю. Народ Китая очень благодарен за это. Он никогда не забудет оказанную поддержку и обязательно отплатит добром.

Сегодня Китай добился значительных успехов в предотвращении эпидемии и эффективно борется с ней. Так, 25 февраля было зарегистрировано всего пять новых подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае, за исключением провинции Хубэй.

Эти факты доказали правильность вывода, к которому пришли члены совместной инспекционной группы ВОЗ и Китая: противоэпидемические меры предотвратили распространение количества заражений. По мнению экспертов, пик эпидемии коронавируса в Китае прошел. Судя по всему, миру оказался полезным китайский опыт борьбы с эпидемией. Некоторые меры, предпринятые Китаем, используются в других странах.

Вирус не знает границ, но процесс постепенного углубления знаний и предотвращения новых болезней продолжается. В последние два дня в Японии, Республике Корея, Италии, Иране и других странах распространяется коронавирусная эпидемия, подтвержденные случаи заболевания также появились в Африке. ВОЗ неоднократно выражала обеспокоенность по поводу стран со слабыми системами здравоохранения.

У Китая уже есть опыт борьбы с эпидемией. У страны хватит духа нести ответственность за глобальное здравоохранение. В связи с этим Китай готов на тесное сотрудничество и координацию, на обмен информацией и опытом с такими странами, как Япония и Республика Корея, чтобы эффективно предотвратить трансграничное распространение заболевания. В то же время Китай окажет посильную поддержку и помощь странам со слабыми системами здравоохранения, защищая региональную и глобальную безопасность.

Во вторник посольство КНР в Тегеране от имени китайского правительства и местных китайских предприятий передало в дар Ирану 250 тысяч медицинских защитных масок. Когда в Японии наблюдалась нехватка реагентов для тестирования коронавируса нового типа, Китай предоставил безвозмездно их японской стороне. Африканским странам со слабой системой здравоохранения Китай также оказывает различного рода поддержку.

25 февраля в телефонном разговоре с премьер-министром Эфиопии председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона стремится предоставить африканским странам еще больше остро необходимого медицинского оборудования, включая реагенты для диагностики. Это во многом демонстрирует глубокую дружбу, ведь страны всегда стараются поддерживать друг друга в сложной ситуации.

Вместе с тем китайский опыт противодействия эпидемии послужил примером другим странам. Правительство Италии на днях заявило, что будут проведены ограничительные меры в городах, где обострилась эпидемия.

Однако, говорится в комментарии информационной службы "Россия - Китай: главное", в отличие от активного участия китайской стороны в международной противоэпидемической работе, в США некоторые политики и СМИ непрерывно распускали слухи относительно Китая. Госсекретарь США Майк Помпео на днях в интервью обвинял китайскую сторону в сокрытии информации о коронавирусе. Некоторые западные СМИ также опубликовали репортажи с оттенком расовой дискриминации, очерняя Китай, что серьезно препятствует международному противоэпидемическому сотрудничеству. Возникает резонный вопрос: кто в этой ситуации действует ответственно и кто уклоняется от ответственности?

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на днях отметил, что пневмония, вызванная коронавирусом нового типа, пока еще не стала эпидемией в глобальном масштабе, но все страны должны быть готовы бороться с ней.

Известный в Великобритании социолог Мартин Элброу во время последнего интервью заявил, что при реагировании на важные события в сфере общественного здравоохранения, например, коронавирусную эпидемию, нужна мудрость и координация всего человечества. Это и отражает необходимость создания сообщества единой судьбы.