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26.02.2020 10:06
Рубрика: В мире

Посол РФ: "Сторонние силы" вбивают клин между Москвой и Тираной

Текст: Александр Борисов (Тирана)
26 февраля в Москве пройдут переговоры главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой. "В ходе встречи планируется всесторонне обсудить актуальные общеевропейские и региональные проблемы, текущую деятельность ОБСЕ и планы работы Организации в 2020 году, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Будут рассмотрены также некоторые вопросы двусторонних отношений".
Фото: пресс-служба посольства РФ в Албании Фото: пресс-служба посольства РФ в Албании
Фото: пресс-служба посольства РФ в Албании

Накануне встречи о развитии взаимодействия между Москвой и Тираной рассказал посол России в Албании Михаил Афанасьев. "Не буду кривить душой - наш политический диалог в настоящий момент переживает непростой период, - поделился он в ходе интервью газете Albanian Daily News. - Неприятным сюрпризом для меня как вновь назначенного посла стало принятие через несколько недель после моего приезда албанским парламентом - единственным из национальных парламентов в Европе - резолюции "Об иностранных вмешательствах в избирательные процессы и дезинформации с целью подрыва национальных демократических процессов". Вызвало недоумение абсолютно бездоказательное неоднократное упоминание в ней России. Печально и то, что у уважаемых парламентариев нашлось на эту резолюцию время в момент, когда Албания только приходила в себя после тяжелейшего природного катаклизма. Точно также безосновательны звучащие в СМИ и выступлениях некоторых политиков утверждения о некоем "антиалбанском векторе" российской внешней политики. Как тут не задуматься о попытках "сторонних сил" вбить клин между Тираной и Москвой? Стремление России развивать дружественные связи со всеми государствами региона вряд ли можно отнести к разряду "враждебных действий", а разногласия по поводу статуса Косово должны нивелироваться в рамках диалога и консультаций, а не конфронтации и тем более не посредством возведения искусственных барьеров на пути взаимовыгодного сотрудничества".

Посольство России в Албании ответило на "безосновательные выпады"

Между тем высокопоставленный российский дипломат выразил надежду на позитивную динамику в развитии двусторонних отношений. "В текущем году у России и Албании есть шанс выправить ситуацию, - указал Михаил Афанасьев. - Албания приняла на себя роль председателя ОБСЕ. Это означает большую интенсивность контактов между сторонами, обмен мнениями по разным вопросам не только общеевропейского, но и двустороннего характера. Надеюсь, это поможет нашим странам лучше понять друг друга. Я убежден, что у Албании и России, кроме превалирующих здесь соображений идеологического характера, нет ни одного повода для плохих отношений - наши народы с теплом относятся друг к другу, в памяти людей крепки воспоминания о тесной дружбе Албании и СССР в послевоенный период. Нас объединяет общее историческое наследие борьбы с "коричневой чумой" Европы, что особенно актуально в преддверии 75-летия Победы".

В качестве своих приоритетов на посту посла РФ в Тиране Михаил Афанасьев назвал - "консолидация достигнутых результатов и дальнейшее развитие двусторонних отношений во всех ключевых сферах - политической, экономической и гуманитарной". "Надеюсь, что желание строить отношения на прагматической взаимовыгодной основе возобладает и с албанской стороны. Как известно, для танго нужны двое", - резюмировал дипломат.

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