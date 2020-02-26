Посольство РФ выразило протест в связи с переводом Бута в спецблок

Посольство РФ в США выразило протест в связи с переводом россиянина Виктора Бута в спецблок строгого режима тюрьмы города Марион (штат Иллинойс) и потребовало отменить эти необоснованно жесткие меры. Как заявили в дипмиссии, в госдепартамент были направлены ноты протеста в связи с этими действиями американской стороны.

В ближайшее время российские дипломаты планируют осуществить консульский визит к Буту.

О его переводе в спецблок стало известно после того, как об этом в социальной сети Facebook написала его супруга Алла. Она сообщила, что что "Виктора "закрыли" в особом блоке, без связи".

Напомним, Виктор Бут был задержан в Бангкоке в 2008 году по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. В 2010 году власти Таиланда выдали гражданина РФ Вашингтону. В 2012 году он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Суд признал его виновным в попытке продать группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" (кстати, уже не существующей и превратившейся в легальную политическую партию) оружие, которое могло бы, по версии обвинения, быть использовано для убийства американских военных.

Бут все обвинения отвергает.