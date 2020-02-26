Премьер Беларуси рассчитывает на рост помощи со стороны ЕБРР

Минск, подчеркнул глава кабинета министров, по-прежнему рассматривает ЕБРР в качестве "надежного партнера, поддержка которого вносит значимый вклад в обеспечение социально-экономического роста страны и повышения качества жизни населения".
Более того, в правительстве подняли плану и считают, что "если так же конструктивно будут работать, то по силам войти в топ-5 стран по операциям с Европейским банком", - заявил Румас. По его словам, в последние четыре года ЕБРР инвестировал в экономику РБ более одного млрд евро.
Глава правительства подчеркнул, что самое ценное в отношениях обеих сторон - глубокие партнерские отношения, которые стали фундаментом для расширения сотрудничества. "Искренне надеюсь, что нам удастся сохранить эти доверительные связи как с банком, так и с вами лично", - добавил Румас, передает БЕЛТА.
Александр Пивоварский в свою очередь отметил, что работа в Минске была самым интересным профессиональным опытом за всю его карьеру. "Мы всегда ощущал политику открытых дверей", - признался он.
Кстати, главой представительства ЕБРР в Беларуси уже назначена Марина Петров, которая в последнее время занимала должность заместителя главы этого финансового института на Украине.