Премьер Беларуси рассчитывает на рост помощи со стороны ЕБРР

Перспективы дальнейшего развития экономики страны правительство Беларуси связывает и с устойчивой динамикой сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. На этом сделал акцент Сергей Румас на встрече, которая состоялась у него 26 февраля с главой представительства ЕБРР в Минске Александром Пивоварским, который завершает работу в этой должности.

Минск, подчеркнул глава кабинета министров, по-прежнему рассматривает ЕБРР в качестве "надежного партнера, поддержка которого вносит значимый вклад в обеспечение социально-экономического роста страны и повышения качества жизни населения".

Более того, в правительстве подняли плану и считают, что "если так же конструктивно будут работать, то по силам войти в топ-5 стран по операциям с Европейским банком", - заявил Румас. По его словам, в последние четыре года ЕБРР инвестировал в экономику РБ более одного млрд евро.

Глава правительства подчеркнул, что самое ценное в отношениях обеих сторон - глубокие партнерские отношения, которые стали фундаментом для расширения сотрудничества. "Искренне надеюсь, что нам удастся сохранить эти доверительные связи как с банком, так и с вами лично", - добавил Румас, передает БЕЛТА.

Александр Пивоварский в свою очередь отметил, что работа в Минске была самым интересным профессиональным опытом за всю его карьеру. "Мы всегда ощущал политику открытых дверей", - признался он.

Кстати, главой представительства ЕБРР в Беларуси уже назначена Марина Петров, которая в последнее время занимала должность заместителя главы этого финансового института на Украине.