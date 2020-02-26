В предстоящих в ближайшие два дня матчах 26-го тура регулярного чемпионата с участием наших клубов встречаются: ЦСКА - "Барселона" (Испания), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Химки" - АСВЕЛ (Виллербанн, Франция).

Везде присутствует интрига. Армейцы на данном этапе ведут заочную борьбу с израильским "Маккаби" (Тель-Авив) за место в сильнейшем квартете "регулярки", которое позволит получить преимущество своей площадки в серии плей-офф. "Химки" и еще большая группа команд отчаянно бьются за попадание в итоговые топ-8 и пропуск в турнир с выбыванием. Самая прозаичная задача у дебютанта Евролиги "Зенита" - избавиться от дележа последнего места, что как раз и можно сделать в матче с таким же неудачником "Баварией".

И все-таки по нынешним турнирным раскладам наибольший интерес представляет пятничная игра на "Арене Мытищи". Химчане после затяжного неудачного отрезка (три победы в 15 матчах) не сломались и праздновали успех два раза подряд, разобравшись с белградской "Црвеной Звездой" дома и с "Миланом" на выезде еще до вспышки коронавируса в этом регионе Италии.

Команда Римаса Куртинайтиса вернулась в верхнюю восьмерку, теперь надо успех закрепить. В первом круге наш клуб во Франции уступил 88:92 в основном из-за провальной третьей четверти. Интересно, что после той победы АСВЕЛ покатился по наклонной - лишь один выигрыш на дистанции в девять туров.

Возглавляет баскетболистов из 150-тысячного Виллербанна, почти сросшегося с Лионом, 50-летний черногорский специалист Звездан Митрович. В составе группа французских и американских игроков разбавлена латвийцем, нигерийцем и представителем Бельгии.

Расшифруем наконец-то загадочную для большинства российских болельщиков аббревиатуру АСВЕЛ: Association sportive de Villeurbanne Evil lyonnais (ASVEL). Клуб основан в 1948 году после слияния Спортивной ассоциации Виллербанна и лионского физкультурно-спортивного клуба.

Пять лет назад контрольный пакет акций самой титулованной команды страны приобрел чемпион Европы-2013 в составе сборной Франции, четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер. За свою долгую историю АСВЕЛ так и не выиграл ни одного еврокубка, трижды попадал в лучшую четверку клубного чемпионата континента (последний раз - в 1997 году).

Для исхода матча многое будет зависеть от игры "Химок" в защите. В нынешней Евролиге, когда лидер клуба Алексей Швед и компания не позволяли соперникам дойти до рубежа в 80 набранных очков, подмосковные баскетболисты выиграли восемь таких матчей из девяти. У АСВЕЛа же средняя результативность - 74,1 очка, это третий снизу показатель во всем турнире.

"Зенит" на пороге большущего конфуза. Почти звездный состав, прекрасная арена, а вместе с тем - бесконечные провалы именно на своей площадке. Почему-то питерцы лучше играют в гостях. Отправили в отставку испанского наставника Жоана Пласу, заменили его соотечественником Хавьером Паскуалем и сразу уступили немецкой "Альбе" на берегах Невы (81:83). Причем под занавес третьей четверти хозяева лидировали - 13 очков, но затем свой перевес они бездарно растеряли.

Теперь вторая игра с Паскуалем. Снова дома, снова в соперниках команда из германской бундеслиги. Если опять поражение, тот тут уже могут полететь головы кого-то из клубных руководителей.

Где будем смотреть

27 февраля, четверг, "Матч! Страна"

19.55. ЦСКА - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Бавария" (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция.

28 февраля, пятница, "Матч ТВ"

19.55. "Химки" (Московская обл.) - АСВЕЛ (Виллербанн, Франция). Прямая трансляция.