Президент поддержал идею закрепить в Конституции доступность медпомощи

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан. Ее должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти. Об одобрении инициативы он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Основном законе.

Тему поднял президент Национальной медицинской палаты, главы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он уточнил, что принятие поправок приведет к существенным результатам вкупе с увеличением финансирования здравоохранения, решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революции в первичном звене.

- Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, - доступность медицинской помощи, - обратился к известному доктору президент. - По- моему, этого тоже у нас никогда не было в Основном законе, так что - спасибо.

Глава государства также назвал совершенно уместным упоминание в Конституции обязанностей низшего звена власти в этой сфере. Неприемлемо, чтобы первичное звено здравоохранения оставалось "как бы непонятно за кем". "Поэтому "сшивание" государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно", - подчеркнул Путин.