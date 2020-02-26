Владимир Путин дал трехчасовое видеоинтервью ТАСС, но покажут его не сразу, а как сериал, по частям. Первые три эпизода уже вышли в эфир - президент рассказал, как готовилась смена правительства, ответил на вопросы об Украине и реализации национальных проектов.

В течение месяца три-четыре раза в неделю до 25 марта на всех интернет-ресурсах ТАСС будут появляться короткие ролики, посвященные той или иной теме. Полная версия фильма появится 26 марта, в день 20-летия первого избрания Владимира Путина президентом. Каждая серия сопровождается анимированной инфографикой: цифрами, фактами, цитатами и графиками. Автор интервью - журналист Андрей Ванденко.

Первая часть спецпроекта вышла 20 февраля. Российский лидер рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку кабинета министров. Глава государства подчеркнул, что с такими вопросами, как формирование кабмина, не стоит тянуть. Первоначально ему не предлагали Михаила Мишустина в качестве кандидата на пост премьер-министра. "Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было", - признался он. Путин подчеркнул, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя правительства.

Вторая серия, посвященная Украине, вышла 21 февраля. Владимир Путин рассказал, что надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Однако после саммита в "нормандском формате" Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года Зеленский начал говорить о пересмотре Минских соглашений, что вызывает вопросы. "Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", - заметил Путин. По его мнению, национальное самосознание украинцев надо уважать, но при этом не забывать об общей истории двух стран. "Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - заявил глава государства.

Главным индикатором успеха нацпроектов российский лидер назвал продолжительность жизни россиян

Третья часть интервью Путина появилась 25 февраля. В ней глава государства рассказал о первых шагах в реализации нацпроектов. "Во-первых, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением - тех, кто выполняет эти задачи, - сказал Путин об исполнении нацпроектов. - Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность".

Глава государства отметил, что, хотя и не все удалось сделать за первый год реализации, все же из 38 задач 26 было исполнено. Президент также согласился, что россияне "действительно в чем-то не почувствовали" положительного эффекта от нацпроектов. "Важно не то, чтобы люди знали, а чтобы реально чувствовали на себе. Вот расселение аварийного жилья - мы сделали в разы больше, чем планировалось. И люди конкретные это почувствовали. Вот это очевидная вещь", - сказал Путин.

Главным индикатором успеха нацпроектов российский лидер назвал продолжительность жизни россиян. "Он отражает все остальное. Снижение смертности должно быть и повышение продолжительности жизни. Кстати говоря, вот по этим вопросам - и по сердечно-сосудистым, и туберкулезу, на дорогах ДТП - количество погибших значительно снизилось, умерших, ушедших из жизни", - сказал Путин.

Российский лидер вспомнил и о позиции Алексея Кудрина (на тот момент главы минфина) и Германа Грефа (тогда занимал должность министра экономики). Оба чиновника часто выступали против строительства многих проектов, аргументируя это тем, что есть другие, более важные задачи - "нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет". При этом глава государства подчеркнул, что теперь эти люди поменяли свою точку зрения.