Новости

В Забайкалье женщина выиграла миллион рублей в лотерею 08:05
В мобильном технопарке Приамурья обучились около тысячи школьников 08:04
В Сибири школы массово эвакуируют из-за сообщений о минировании 07:58
Панарин обновил свой рекорд результативности 07:48
Boeing предстоит устранить еще одну проблему в лайнерах 737 MAX 07:23
Овечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за "Вашингтон" 06:53
Почти 100 летевших из Сеула в Китай пассажиров поместили на карантин 06:22
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины 05:40
Биробиджанские школы эвакуировали из-за "минирования" 05:20
В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок 04:49
Во Владивостоке сбили нарушившего правила 91-летнего мужчину 04:40
На Дальнем Востоке заминировали десятки школ 04:25
На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде 04:22
На Камчатке Авачинский вулкан открыли для туристов 04:22
Китай потратил 14 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 03:58
В Индонезии пропал подводный охотник из Приморья 03:45
Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова 03:20
Два склада с резиной загорелись в Подмосковье 02:45
Первый случай заражения коронавирусом выявлен на западе Германии 02:15
Air Canada продлила запрет на полеты в Пекин и Шанхай 01:53
Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи 01:30
Красочным шоу стартовал XXII фестиваль сигар в Гаване 01:05
РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах 00:46
ООН: Распространение саранчи грозит Восточной Африке голодом 00:27
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире 25.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 03:50
Рубрика: Власть

От первого лица

Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о принимаемых им решениях
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Неделя № 41(8095)
Владимир Путин дал трехчасовое видеоинтервью ТАСС, но покажут его не сразу, а как сериал, по частям. Первые три эпизода уже вышли в эфир - президент рассказал, как готовилась смена правительства, ответил на вопросы об Украине и реализации национальных проектов.
Полная версия интервью Владимира Путина появится 26 марта. Фото: ТАСС Полная версия интервью Владимира Путина появится 26 марта. Фото: ТАСС
Полная версия интервью Владимира Путина появится 26 марта. Фото: ТАСС

В течение месяца три-четыре раза в неделю до 25 марта на всех интернет-ресурсах ТАСС будут появляться короткие ролики, посвященные той или иной теме. Полная версия фильма появится 26 марта, в день 20-летия первого избрания Владимира Путина президентом. Каждая серия сопровождается анимированной инфографикой: цифрами, фактами, цитатами и графиками. Автор интервью - журналист Андрей Ванденко.

Первая часть спецпроекта вышла 20 февраля. Российский лидер рассказал, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку кабинета министров. Глава государства подчеркнул, что с такими вопросами, как формирование кабмина, не стоит тянуть. Первоначально ему не предлагали Михаила Мишустина в качестве кандидата на пост премьер-министра. "Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было", - признался он. Путин подчеркнул, что это было именно его решение - назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя правительства.

Фото: ТАСС/ youtube.com
Путин объяснил разницу между нацпроектами и госпрограммами

Вторая серия, посвященная Украине, вышла 21 февраля. Владимир Путин рассказал, что надеется договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран. Однако после саммита в "нормандском формате" Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года Зеленский начал говорить о пересмотре Минских соглашений, что вызывает вопросы. "Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", - заметил Путин. По его мнению, национальное самосознание украинцев надо уважать, но при этом не забывать об общей истории двух стран. "Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - заявил глава государства.

Главным индикатором успеха нацпроектов российский лидер назвал продолжительность жизни россиян

Третья часть интервью Путина появилась 25 февраля. В ней глава государства рассказал о первых шагах в реализации нацпроектов. "Во-первых, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением - тех, кто выполняет эти задачи, - сказал Путин об исполнении нацпроектов. - Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность".

Глава государства отметил, что, хотя и не все удалось сделать за первый год реализации, все же из 38 задач 26 было исполнено. Президент также согласился, что россияне "действительно в чем-то не почувствовали" положительного эффекта от нацпроектов. "Важно не то, чтобы люди знали, а чтобы реально чувствовали на себе. Вот расселение аварийного жилья - мы сделали в разы больше, чем планировалось. И люди конкретные это почувствовали. Вот это очевидная вещь", - сказал Путин.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Стенограмма третьей серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Главным индикатором успеха нацпроектов российский лидер назвал продолжительность жизни россиян. "Он отражает все остальное. Снижение смертности должно быть и повышение продолжительности жизни. Кстати говоря, вот по этим вопросам - и по сердечно-сосудистым, и туберкулезу, на дорогах ДТП - количество погибших значительно снизилось, умерших, ушедших из жизни", - сказал Путин.

Российский лидер вспомнил и о позиции Алексея Кудрина (на тот момент главы минфина) и Германа Грефа (тогда занимал должность министра экономики). Оба чиновника часто выступали против строительства многих проектов, аргументируя это тем, что есть другие, более важные задачи - "нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет". При этом глава государства подчеркнул, что теперь эти люди поменяли свою точку зрения.

Власть Работа власти Госуправление Президент

Главное сегодня

Мишустин назвал ключевые задачи правительства
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции
Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
Китай потратил 14 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным