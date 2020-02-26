Президент РПЛ подтвердил, что в лиге станет больше клубов

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о создании рабочей группы, которая занимается вопросом расширения лиги с 16 до 18 клубов.

- Решение о расширении есть, создана рабочая группа. Задача об увеличении количества матчей президентом РФС поставлена, - сказал Сергей Прядкин.

По его словам, клубы РПЛ отказались от варианта с плей-офф, делением команд на две группы и выступили за гладкий чемпионат. В таком случае достичь увеличения количества матчей можно только за счет увеличения количества команд.

Сроки, когда РПЛ может быть реформирована, президент лиги не назвал.