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26.02.2020 17:01
Рубрика: Спорт

Президент РПЛ подтвердил, что в лиге станет больше клубов

Текст: Артем Локалов

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о создании рабочей группы, которая занимается вопросом расширения лиги с 16 до 18 клубов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Система VAR будет работать на всех матчах РПЛ с 20-го тура

- Решение о расширении есть, создана рабочая группа. Задача об увеличении количества матчей президентом РФС поставлена, - сказал Сергей Прядкин.

По его словам, клубы РПЛ отказались от варианта с плей-офф, делением команд на две группы и выступили за гладкий чемпионат. В таком случае достичь увеличения количества матчей можно только за счет увеличения количества команд.

Сроки, когда РПЛ может быть реформирована, президент лиги не назвал.

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