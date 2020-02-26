Исследователи пересмотрели причины смерти Эдгара По

Знаменитый американский писатель Эдгар Аллан По, наиболее прославившийся своими мистическими рассказами, не мог быть самоубийцей. К такому мнению пришли исследователи его жизни и творчества.

Как известно, сорокалетний По был найден в бредовом состоянии третьего октября 1849 года прямо на улице в Балтиморе и вскоре скончался в больнице. Причиной смерти писателя, в том числе, могли стать последствия алкоголизма, но это точно неизвестно.

Ученые из США и Великобритании изучили работы Эдгара По при помощи современного текстового анализа, и его результаты показали, что писатель, действительно, был несчастлив и находился в депрессии в последние месяцы своей жизни, но его состояние не было самоубийственным.

- Он не убивал себя, - утверждает психолог Райан Бойд из университета Ланкастера. Также считают и его коллеги из Техасского университета в Остине.

По анализу рассказов и стихотворений Эдгара По видно, что он переживал трагические события. Но "языковые маркеры", свидетельствующие о тяжелом эмоциональном состоянии, не найдены в его произведениях, написанных незадолго до смерти.