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26.02.2020 11:40
Рубрика: Общество

Исследователи пересмотрели причины смерти Эдгара По

Текст: Алена Ларина
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Знаменитый американский писатель Эдгар Аллан По, наиболее прославившийся своими мистическими рассказами, не мог быть самоубийцей. К такому мнению пришли исследователи его жизни и творчества.

Как известно, сорокалетний По был найден в бредовом состоянии третьего октября 1849 года прямо на улице в Балтиморе и вскоре скончался в больнице. Причиной смерти писателя, в том числе, могли стать последствия алкоголизма, но это точно неизвестно.

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Ученые из США и Великобритании изучили работы Эдгара По при помощи современного текстового анализа, и его результаты показали, что писатель, действительно, был несчастлив и находился в депрессии в последние месяцы своей жизни, но его состояние не было самоубийственным.

- Он не убивал себя, - утверждает психолог Райан Бойд из университета Ланкастера. Также считают и его коллеги из Техасского университета в Остине.

По анализу рассказов и стихотворений Эдгара По видно, что он переживал трагические события. Но "языковые маркеры", свидетельствующие о тяжелом эмоциональном состоянии, не найдены в его произведениях, написанных незадолго до смерти.

Общество Наука

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