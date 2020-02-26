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26.02.2020 17:09
Рубрика: Культура

Проект из России попал в конкурс Каннского фестиваля сериалов

Текст: Сусанна Альперина
Объявлено, что оригинальный сериал видеосервиса START "257 причин, чтобы жить" - единственный российский проект, который вошел в конкурсную программу престижного международного фестиваля Canneseries. Фестиваль сериалов в третий раз пройдет в Каннах с 27 марта по 1 апреля 2020 года параллельно с крупнейшим рынком контента MIPTV, участие в котором принимают более 100 стран.

Сериал "257 причин, чтобы жить" стал одним из 10 проектов, который был выбран жюри для участия в основном конкурсе. Всего было подано несколько сотен заявок на участие из разных стран мира, ограничений в жанрах не было за исключением контента для детской аудитории. В конкурсе вместе с сериалом "257 причин, чтобы жить" - проекты из Германии, Франции, Израиля, Великобритании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Международная премьера драмеди "257 причин, чтобы жить" состоится 30 марта. А 25 марта российские журналисты получат уникальную возможность первыми в мире увидеть два эпизода сериала до их показа во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах.

"РГ" уже писала про этот сериал, пилот которого два года назад показали на кинофестивале "Движение" в Омске. Главную героиню Женю Короткову играет Полина Максимова. По сюжету девушка больна, у нее онкологическое заболевание, но вдруг неожиданно для нее самой наступает ремиссия. Девушка готовится начать полноценную жизнь без лекарств и терапии, но вдруг обнаруживает, что… здоровая она никому не нужна. Ни бойфренду, ни сестре, ни коллегам. Как тебе такое, Женя Короткова? Но неунывающая Женя находит ярко-желтый дневник, где когда-то по совету врача записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться. Похоже, настало время исполнить свои желания.

В сериале также снялись Егор Корешков, Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская, Кирилл Нагиев и другие. Режиссер проекта - Максим Свешников ("Отель Элеон", "Елки лохматые", "Филатов"), автор сценария - Алексей Ляпичев ("Физрук").

Премьера сериала "257 причин, чтобы жить" в России состоится 26 марта на видеосервисе START.

"Мы очень рады, что наш новый проект "257 причин чтобы жить" получил приглашение на фестиваль Canneseries. Представлять Россию в таком престижном международном конкурсе -большая честь для всей нашей команды, - говорит генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян. - Этот жизнеутверждающий сериал не оставит равнодушным зрителей на любом континенте, ведь он затрагивает универсальные и актуальные для современного общества проблемы отношений - между людьми, к своему здоровью и к проблемам окружающих".

"Выход проекта в конкурс Canneseries - результат многолетней работы продюсеров в международном направлении. Это касается и качества контента, который делает компания, и умения его правильно представить за рубежом, и по-хорошему амбициозного желания тронуть не только российского, но и иностранного зрителя, - отмечает Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель международных рынков MIPTV, MIPJunior, MIPCOM, MIPCancun, MIPChina и ATF в России, Украине и странах СНГ). - Компания давно заявила о себе на международном рынке - не случайно проект "Лучше, чем люди", купленный Netflix, был впервые представлен зарубежным профессионалам также во время MIPTV, в финале питчинга MIPDrama несколько лет назад. Что касается "257 причин, чтобы жить", это проект, с одной стороны, в лучших традициях Yellow Black and White - c красивой картинкой, высоким качеством производства и, конечно, яркой комедийной составляющей. С другой стороны - это разговор на глубокую тему, которая волнует любого человека в любой стране мира. Создателям удалось найти баланс между драматической историей и легким, искренним юмором. У проекта есть все шансы на победу".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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