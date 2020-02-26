Интернет-проект "Партизаны Беларуси" пополнился новыми именами героев

О дерзких рейдах по тылам врага в годы Великой Отечественной войны кавалерийских соединений под командованием генералов Льва Доватора (кстати, уроженца Беларуси) и кавказца Иссы Плиева написано немало. Однако так же лихо громили оккупантов и партизанские конники на территории Беларуси.

Одной из таких частей - 12-й кавалерийской бригадой - командовал уроженец Меленковского района Владимирской области Владимир Тихомиров. А было-то отважному комбригу, удостоенному в начале 1944 года в составе группы наиболее отличившихся партизан высокого звания Героя Советского Союза, всего 20 с небольшим лет.

Володя с юности готовил себя к защите Родины. Метко стрелял из винтовки и даже получил значок ворошиловского стрелка. Мечтал стать боевым офицером, военкомат направил его в Харьковское военно-медицинское училище. Не совсем то, к чему стремился, но рядом находилось танковое училище, куда частенько наведывался курсант. И своего добился. Войну на западной границе Беларуси молодой лейтенант встретил в боевой бронированной машине. Первым попал под удар, был тяжело ранен и в беспомощном состоянии пленен. Но не сломился! Четыре раза бежал, и лишь пятая попытка стала удачной. Оказавшись далеко за линией фронта, понял, что и тут можно и нужно бить врага.

Сначала Владимир примкнул к действующему партизанскому отряду, воевал пулеметчиком. После того как в одиночку отбил несколько атак карателей, чем спас остальных, ему доверили боевую группу, а потом поручили создать самостоятельный отряд. Через год он уже насчитывал свыше 160 бойцов, действовавших в основном на территории Минской области.

И тут душа танкиста нашла отдушину. Скоростную машину партизанам заменили кони. Рассказывает Наталья Яцкевич, заведующая отделом Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны, где хранятся многие материалы о боевой деятельности Владимира Тихомирова:

- Для партизана лошадь была лучшим помощником. И по лесу пройдет, и кормом местным обеспечить можно. На территории Беларуси успешно действовало несколько партизанских кавалерийских отрядов и бригад. Скакунами и кормами снабжали жители многочисленных партизанских зон, куда оккупанты боялись соваться. Нередко лошади становились и боевыми трофеями: такие тяжеловозы использовались в упряжках саней, бричек.

Однажды конники Тихомирова, стреляя на ходу, с разных сторон ворвались в деревню, где засел вражеский гарнизон. Два десятка перепуганных оккупантов ничего не смогли противопоставить и были уничтожены. Богатыми оказались трофеи. И таких эпизодов в боевой деятельности отряда Тихомирова было немало. Лошади помогали партизанам в дальних походах, везли боевую поклажу.

Беларусь стала для Владимира Тихомирова по-настоящему родной, и в 1948 году он навсегда связал с ней свою судьбу

Правда, кавалеристами становились не все бойцы и не сразу. Принимая в отряд новичка, Тихомиров присматривался, как тот сидит в седле, владеет ли на скаку саблей, карабином, винтовкой. И если оценка была положительной, говорил: "Ну а коня сам в бою добудешь".

И требовал беречь не только своих лошадей, но и трофейных. В боях отряд Тихомирова обзавелся пушками, минометами, пулеметами. Все тащили лошади. Грозная сила!

Новый этап в деятельности партизанского вожака начался со встречи с боевой группой НКГБ под командованием Градова - такой позывной носил легендарный организатор боевых действий в тылу врага Станислав Ваупшасов, Герой Советского Союза, именем которого названа одна из минских улиц. Он впоследствии так описывал своего боевого товарища: "Молодой, высокий, стройный, плечистый, с открытым мужественным лицом, он сразу располагал к себе".

Хотя поначалу был Владимир порой излишне горяч в отношении местных жителей, вынужденных так или иначе контактировать с оккупантами. Пришлось умудренному жизнью старшему товарищу объяснить ему, что не все оказавшиеся "под немцем" - враги советской власти, а некоторые и вовсе направлены со специальным заданием.

Появившаяся благодаря Ваупшасову связь с Большой землей позволила партизанам-конникам действовать более целенаправленно. Они активно включились в рельсовую войну в самый нужный момент: подорванные ими вражеские эшелоны так и не дошли ни к Сталинграду, ни к Курской дуге. Всего же конники Тихомирова уничтожили более 5 тысяч оккупантов и их пособников, освободили свыше 26 тысяч местных жителей, пустили под откос без малого сотню вражеских эшелонов, подорвали 2,5 км железнодорожных рельсов...

...При освобождении Беларуси бригада Тихомирова влилась в состав Красной Армии. Сам он, окончив военную академию, участвовал в войне с Японией. Однако Беларусь уже стала для него родной, и в 1948 году он навсегда связал с ней судьбу. Но помнят о герое и земляки. В 19-й школе Мурома ему посвящен музей, его имя носит бульвар. В поселке Красная Слобода Солигорского района Минской области одна из улиц также носит имя Владимира Тихомирова. Нашлось о нем и немало материалов на региональных сайтах. Герои живы, пока о них помнят...

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