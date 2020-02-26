В современном мире важно все время оставаться на связи. Но технологии развиваются слишком быстро, поэтому пожилым людям очень сложно в них ориентироваться.

Для такого рода гаджетов важны не столько приложения и навороты, сколько крупные цифры на кнопках. Фото: GettyImages

Для такого рода гаджетов важны не столько приложения и навороты, сколько крупные цифры на кнопках. Фото: GettyImages

Производители придумали, как решить эту проблему, создав отдельную категорию - "бабушкофоны". Эти аппараты обладают большими кнопками и оснащены только теми функциями, которые действительно важны в телефоне. "РГ - Неделя" разобралась, какие самые актуальные.

Inoi 107B

"Бабушкофон" от российского бренда INOI. Поддерживается FM-радио, способен делать простые фотографии. Смартфон доступен для покупателей в двух цветах - черном и красном. Поддерживается слот для карт памяти. Из недостатков стоит отметить небольшую емкость аккумулятора - всего 800 мАч. Продается за 1250 рублей.

Digma Linx A230WT

Этот "бабушкофон" очень напоминает рацию и скорее подойдет военным пенсионерам. У него большая антенна, смартфон поддерживает сразу две sim-карты. Он обладает емким аккумулятором - на 6000 мАч. Как и предыдущая модель, смартфон поддерживает FM-радио и способен проигрывать музыку в формате MP3. Стоимость - 2560 рублей. Из плюсов можно отметить наличие мощного фонарика.

teXet TM-B227

Классический дизайн "бабушкофона" с большими кнопками. Из плюсов модели можно отметить наличие FM-радио, MP3-плеера и камеры. Таким образом, этот телефон сможет выступать в роли приемника. Также у него есть тревожная кнопка для набора "любимого" номера. Стоимость телефона - 1690 рублей.

Людям старшего возраста очень важно всегда оставаться на связи с родными и близкими

Ginzzu MB505

Самый простой и дешевый "бабушкофон" в нашей подборке. Его главное достоинство - очень большие цифры, нарисованные на черном фоне белым цветом. Смартфон весит всего 80 граммов, есть поддержка формата MP3 и встроено FM-радио. Емкость аккумулятора сравнительно небольшая - всего 800 мАч. Стоит отметить возможность ввода текста со словарем и отправки sms сразу нескольким адресатам. Его стоимость всего 590 рублей.

Panasonic TU150

Panasonic TU150 - новая модель японского производителя для пожилых людей. К его преимуществам можно отнести цветной экран на 2,4 дюйма и наличие тревожной кнопки SOS. Время работы в режиме разговора составляет 6 часов, емкость аккумулятора - 1400 мАч. Он достаточно легкий - весит чуть более 100 граммов. Есть поддержка FM-радио и проигрывания мелодий в формате MP3. Присутствует основная камера на 0,3 Мп. Стоимость - 2990 рублей.

В сухом остатке

Покупая "бабушкофон", нужно понимать, что он не является смартфоном, на него нельзя установить популярные приложения вроде WhatsApp и Telegram. Такие гаджеты рассчитаны в первую очередь на пожилых людей, которые не очень хорошо знакомы с современными технологиями. Если будущий обладатель девайса пытается хоть немного разобраться в современных технологиях, лучше купить самый простой смартфон.