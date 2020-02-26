Производители упаковки заплатят за ее утилизацию

Доработанный проект концепции расширенной ответственности производителя (РОП) направлен в правительство. Об этом сообщает Минприроды России.

Пластиковый стаканчик люди используют пару минут, а он потом будет загрязнять природу долгие годы. Фото: Reuters

Разработчики уверяют, что предпосылок для роста цен на товары нет. При подготовке документа "отраслевыми ассоциациями были проведены расчеты, согласно которым полная уплата экологического сбора на упаковку при исполнении РОП не приведет к существенному росту цен на товары для населения и организаций", говорится в сообщении ведомства.

Если производители займутся утилизацией упаковки всерьез, то это позволит сократить объемы захоронения отходов потребления вдвое

По оценке экспертов рабочей группы по РОП Минприроды, по большинству видов товаров повседневного спроса доля обязательств по РОП составит в цене товаров в среднем 0,15%. Минимум 0,01% - многослойный гибкий пластиковый пакет, максимум 1,01% - стеклянная бутылка с металлической крышкой. Упаковка - самый распространенный отход, имеющий при этом самый короткий жизненный цикл. По прогнозам, упор РОП именно на упаковку позволит сократить объемы захоронения отходов потребления вдвое.

"Предлагаемые проектом концепции изменения позволят обеспечить эффективное аккумулирование и использование средств экологического сбора, увеличить количество утилизируемых отходов в рамках РОП, сократить количество отходов упаковки в составе твердых коммунальных отходов", - подчеркнул один из разработчиков проекта - директор ВНИИ охраны окружающей среды Иван Стариков.

Принцип РОП введен в России с 2015 года, но пока развит слабо. По данным Росприроднадзора, в 2016 году сумма собранного экосбора составила 1,3 млрд рублей, в 2017-м - 2,6 млрд, в 2018-м - 2,2 млрд, в 2019-м - 2,5 млрд рублей.

В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал к внедрению раздельного сбора мусора, а также к реализации системы РОП, при которой производители товаров и упаковок несут расходы по их утилизации.

По оценкам экспертов, в России свыше 160 тысяч предприятий производят и импортируют товары и упаковку.

Вместе с тем в 2016 году представили отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров только 10,2 тысячи производителей и импортеров, в 2017 году - 13,2 тысячи предприятий, в 2018-м - 12,8 тысячи, в 2019-м - 15,2 тысячи.

В странах, где производители товаров и упаковки покрывают 100% затрат операторов (recovery organizations) на сбор и обработку отходов, образованных от товаров, а также стоимость образовательных программ, информационных кампаний, необходимых для увеличения доли утилизации, размер экосбора для большинства товаров составляет около 1% от их стоимости в Бельгии и около 2% в Германии.

Сейчас в России более половины общего объема твердых коммунальных отходов приходится на упаковку товаров

В начале февраля в Госдуму был внесен законопроект, который переносит обязанность исполнения РОП на упаковщиков, освободив от этого производителей самих товаров в их упаковке. Упаковщикам - их насчитывается около 4,4 тысячи - придется платить за собственную продукцию экосбор. "Я бы назвал его инвестиционным сбором. Ведь фактически предприятия, производящие упаковку, будут вкладывать деньги в ее сбор, транспортировку и переработку", - отметил автор законопроекта, член Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин.

По замыслу авторов, фактически будет создана новая отрасль, оборот которой уже в первый год может превысить 30 млрд рублей, а в будущем достичь 70-100 млрд.

Руководитель проектного офиса Минприроды федерального проекта "Чистая страна", сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров считает, что начинать введение ответственности для производителей необходимо именно с упаковки.

"Упаковка - это 50% объема твердых коммунальных отходов. Это отход с самым коротким жизненным циклом. Именно с упаковки и зародился институт расширенной ответственности", - отмечает Петров.

"Половина объема мусорного ведра - это вторсырье: пластик, стекло или бумага, которые можно легко перерабатывать, - добавляет Фокин. - А мы выкидываем все это на свалку, не имея возможности отделить от остальных отходов. При этом российские переработчики завозят вторсырье из-за границы".

По его словам, запуск механизма раздельного сбора ТКО в два раза сократит объемы захоронения мусора, а также существенно поменяет его структуру. Сейчас в России более 50% от общего объема ТКО (и около 17% от общей массы) приходится на упаковку различных товаров.