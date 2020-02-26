Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала красивую победу на чемпионате России в манеже ЦСКА, взяв высоту 4,92 м и возглавив мировой рейтинг.

Зимний сезон в мировой легкой атлетике вообще получился богатым на результаты. В минувшие выходные Юлимар Рохас из Венесуэлы установила рекорд мира в тройном прыжке - 15,43 м, обновив достижение россиянки Татьяны Лебедевой образца 2004 года (15,36). А в начале февраля шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис два раза за неделю бил мировое достижение, перелетая планку на отметках 6,17 и 6,18 м.

Поскольку ЧР был юбилейным, 50-м, журналисты не могли не спросить Сидорову про планы покорить знаковую высоту 5 метров.

Перед тем как выйти в сектор, чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова получила от ВФЛА награду в номинации "За волю к победе". Фото: Михаил Синицын

- Сложно прогнозировать такие вещи. Наверное, когда 4,90 м буду прыгать с первой попытки, можно будет бороться за более высокие результаты, - отметила Анжелика. - Но сейчас я довольна. Первая и вторая попытки были хорошими. Но допустила небольшой брак в технике. В третьей попытке постаралась все ошибки исправить. Побить свой же рекорд турнира - 4,87 м - было моей целью. То, что вышла в лидеры мирового рейтинга, тоже очень важно.

Сидорова обошла американку Сэнди Моррис (4,91). Кстати, так же было и на летнем чемпионате мира в Дохе, когда россиянка в третьей попытке прыгнула на 4,95 м.

То, что Сидорова, а также прыгунья в высоту Мария Ласицкене будут хедлайнерами первого дня соревнований, было понятно заранее. Ласицкене выходила в сектор уже в ранге лидера зимнего сезона. На "Русской зиме" здесь же, в манеже ЦСКА, она порадовала прыжком на 2,05 м. Однако на это раз Ласицкене ограничилась 2 метрами, что тоже можно считать гроссмейстерской высотой. Три попытки на 2,04 оказались неудачными.

Зато приятный сюрприз в первом же финале преподнесла Кристина Макаренко (до замужества - Сивкова). В забеге на 60 м она действительно выдала быстрый спринт - 7,09. Это третий результат сезона в мире и лучший результат сезона в Европе. Победительница даже расплакалась после финиша.

- Очень долго шла к этим секундам, мечтала выбежать из 7,10. Первая мысль - это круто. Поэтому не смогла сдержать слез, - призналась Кристина журналистам. - Очень хочется выступать за границей, чувствовать конкуренцию, иметь возможность прогрессировать. Сейчас это делать сложно, потому что на внутренних стартах немного не хватает эмоций. Но здесь все получилось. Дорожка в манеже ЦСКА просто бомбическая - очень быстрая.

Кстати

По завершении чемпионата России, 28 февраля, в четверг, состоится внеочередная выборная конференция ВФЛА.

На данный момент на пост президента организации претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев. Вчера свою кандидатуру снял главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, видимо, почувствовавший свою причастность к ушедшей команде.

Министр спорта Олег Матыцин, присутствовавший на открытии ЧР, подчеркнул, что выводить нашу легкую атлетику из кризиса должна новая команда.

- Надеюсь, будет сделан достойный выбор и новое руководство предпримет все необходимое, чтобы наши спортсмены прежде всего начали выступать на международных соревнованиях, появились под флагом России на Олимпийских играх в Токио, а в перспективе - чтобы ВФЛА была полностью восстановлена в международной федерации, - заявил Матыцин в разговоре с журналистами.