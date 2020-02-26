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26.02.2020 00:07
Рубрика: Спорт

Смотрит с высоты

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России с лучшим результатом сезона в мире
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 40(8094)
Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала красивую победу на чемпионате России в манеже ЦСКА, взяв высоту 4,92 м и возглавив мировой рейтинг.

Зимний сезон в мировой легкой атлетике вообще получился богатым на результаты. В минувшие выходные Юлимар Рохас из Венесуэлы установила рекорд мира в тройном прыжке - 15,43 м, обновив достижение россиянки Татьяны Лебедевой образца 2004 года (15,36). А в начале февраля шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис два раза за неделю бил мировое достижение, перелетая планку на отметках 6,17 и 6,18 м.

Поскольку ЧР был юбилейным, 50-м, журналисты не могли не спросить Сидорову про планы покорить знаковую высоту 5 метров.

Перед тем как выйти в сектор, чемпионка мира 2019 года Анжелика Сидорова получила от ВФЛА награду в номинации "За волю к победе". Фото: Михаил Синицын

- Сложно прогнозировать такие вещи. Наверное, когда 4,90 м буду прыгать с первой попытки, можно будет бороться за более высокие результаты, - отметила Анжелика. - Но сейчас я довольна. Первая и вторая попытки были хорошими. Но допустила небольшой брак в технике. В третьей попытке постаралась все ошибки исправить. Побить свой же рекорд турнира - 4,87 м - было моей целью. То, что вышла в лидеры мирового рейтинга, тоже очень важно.

Сидорова обошла американку Сэнди Моррис (4,91). Кстати, так же было и на летнем чемпионате мира в Дохе, когда россиянка в третьей попытке прыгнула на 4,95 м.

То, что Сидорова, а также прыгунья в высоту Мария Ласицкене будут хедлайнерами первого дня соревнований, было понятно заранее. Ласицкене выходила в сектор уже в ранге лидера зимнего сезона. На "Русской зиме" здесь же, в манеже ЦСКА, она порадовала прыжком на 2,05 м. Однако на это раз Ласицкене ограничилась 2 метрами, что тоже можно считать гроссмейстерской высотой. Три попытки на 2,04 оказались неудачными.

Зато приятный сюрприз в первом же финале преподнесла Кристина Макаренко (до замужества - Сивкова). В забеге на 60 м она действительно выдала быстрый спринт - 7,09. Это третий результат сезона в мире и лучший результат сезона в Европе. Победительница даже расплакалась после финиша.

- Очень долго шла к этим секундам, мечтала выбежать из 7,10. Первая мысль - это круто. Поэтому не смогла сдержать слез, - призналась Кристина журналистам. - Очень хочется выступать за границей, чувствовать конкуренцию, иметь возможность прогрессировать. Сейчас это делать сложно, потому что на внутренних стартах немного не хватает эмоций. Но здесь все получилось. Дорожка в манеже ЦСКА просто бомбическая - очень быстрая.

Кстати

По завершении чемпионата России, 28 февраля, в четверг, состоится внеочередная выборная конференция ВФЛА.

На данный момент на пост президента организации претендуют член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев. Вчера свою кандидатуру снял главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, видимо, почувствовавший свою причастность к ушедшей команде.

Лучшие атлеты выступят на зимнем чемпионате России по легкой атлетике

Министр спорта Олег Матыцин, присутствовавший на открытии ЧР, подчеркнул, что выводить нашу легкую атлетику из кризиса должна новая команда.

- Надеюсь, будет сделан достойный выбор и новое руководство предпримет все необходимое, чтобы наши спортсмены прежде всего начали выступать на международных соревнованиях, появились под флагом России на Олимпийских играх в Токио, а в перспективе - чтобы ВФЛА была полностью восстановлена в международной федерации, - заявил Матыцин в разговоре с журналистами.

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