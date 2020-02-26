В начале беседы президент рассказал, что судьям не звонит, а встречается иногда с бывшими однокурсниками, по его выражению, "универсантами", среди которых есть и действующие судьи. "Но я с ними встречаюсь не как с судьями, а как с соучениками", - пояснил он.

Журналист Андрей Ванденко привел статистику: оправдательные приговоры в 2018 году составили 0,23 процента. На это Владимир Путин заметил, что с начала 2000-х произошло "революционное событие" - "тюремное население" - те, кто сидит в тюрьмах, - уменьшилось вдвое (в 1999 году число заключенных было 1060 тысяч; в 2020-м - 524 тысячи). "Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые, и так далее", - объяснил глава государства.

Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться

Комментируя летние протестные выступления в Москве, Владимир Путин сказал, что нельзя допускать того, чтобы в росгвардейцев бросались бутылками. "Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться", - сказал он. По мнению главы государства, все должно быть в рамках закона.

На вопрос журналиста, что ж сотрудники Росгвардии "такие ранимые, трепетные", глава государства ответил: "Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях". "А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? - возмутился он. - Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят".

На возражение интервьюера, что граждан "молотят" дубинкой, Путин сказал, что если люди действуют в рамках процедур, правил и законов - "кто же будет махать дубинкой?" "Наоборот, защищать должны", - возразил он. "Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения", - подчеркнул глава государства. "Ведь понимаете, вот интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные. Они же придут, где бы вы ни были, вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов", - добавил он.

Интервьюер назвал самое резонансное дело 2019 года - дело Ивана Голунова. Вмешательство людей имеет значение, и это хорошо, заметил Владимир Путин. Работают правоохранительные органы. "Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее", - сказал президент. "Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка", - добавил он.